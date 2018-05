Cristian Ţopescu a murit. Sportivii români deplâng moartea marelui comentator

Fostul mare handbalist Vasile Stângă şi-a exprimat regretul la moartea fostului comentator sportiv Cristian Ţopescu, precizând că acesta a fost "om de sport, o enciclopedie a sportului românesc".



”L-am cunoscut foarte bine, este o mare pierdere. A fost un om de sport, o enciclopedie a sportului românesc, altfel nu am cum să-i spun, un om care şi-a făcut meseria de comentator cu cel mai mare profesionalism. În lumea handbalului, ne cunoştea pe toţi, eram foarte buni prieteni”, a declarat, pentru ProSport, Vasile Stângă.



Gabriela Szabo, actual preşedinte al clubului CSM Bucureşti, despre moartea lui Cristian Ţopescu, că acesta a iubit cu adevărat valorile din sport şi nu va putea fi înlocuit cu nimeni.



"Am crescut cu vocea lui, a fost un om care iubea valorile din sport. Un om pe care nu-l va mai înlocui nimeni. Aşa s-au dus şi Iolanda Balaş, Nicolae Mărăşescu...L-am cunoscut în 1991, când eram junioară, aveam doar 16 ani. Era la Balcandiada de la Salonic, eu am câştigat, dânsul a rămas cu noi în delegaţie. Apoi am crescut cu comentariile lui. A impresionat prin corectitudinea lui şi valoarea lui. Un formator de opinie cum rar am văzut. Ştiam că e bolnav, dar nu ştiam că pleacă la îngeri atât de devreme. Condoleanţe familiei!", a spus pentru ProSport campioana olimpică de la Sydney, Gabriela Szabo, actual preşedinte al clubului CSM Bucureşti.



Cristian Gaţu, fost mare handbalist şi unul dintre foştii preşedinti ai Federaţiei Române de Handbal, şi-a exprimat regretul la moartea fostului comentator sportiv Cristian Ţopescu, precizând că a fost alături de acesta în toate momentele bune sau mai puţin bune.



”Este o pierdere mare ca idol, dar şi ca prieten pentru mine şi presupun că şi pentru mulţi alţii. A suferit, Dumnezeu să-l ierte. Pentru ultima dată l-am văzut duminică seara, când am fost în vizită. Şi coopera, arăta mult mai bine decât îl văzusem când am fost în vizită penultima dată, chiar aveam speranţe că va fi bine. L-am cunoscut încă din anii 60. A fost lângă mine la toate momentele bune sau rele. De asemenea, am fost alături de el în toate momentele bune sau mai puţin bune. A fost alături când am câştigat Campionatul Mondial. Eu i-a fost alături când s-a căsătorit, când a avut copii”, a declarat, pentru ProSport, Cristian Gaţu, unul dintre cei mai apropiaţi prieteni ai lui Cristian Ţopescu.



Fosta campioană olimpică la nataţie, Camelia Potec, a transmis un mesaj de condoleanţe la moartea fostului comentator sportiv Cristian Ţopescu.



"În noiembrie 2017, stăteam la rând să primesc un autograf de la dânsul. Primul şi ultimul, din păcate. Astăzi, împreună cu toţi colegii din sportul românesc şi nu numai, plângem după vocea noastră de aur, Dl. Cristian Ţopescu! Mulţumim, Maestre, pentru educaţia oferită! Drum lin!", a postat, pe pagina de Faceook, fosta campioană olimpică la nataţie, Camelia Potec.

Marele fotbalist Gheorghe Hagi a transmis, marţi, un mesaj de consoleanţe la moartea fostului comentator sportiv Cristian Ţopescu, precizând că România pierde un om de o valoare imensă, un profesionist desăvârşit şi un patriot.

"România pierde astăzi un om de o valoare imensă, un profesionist desăvârşit, un patriot. Vocea lui Cristian Ţopescu va rămâne vie şi inconfundabilă. Odihneşte-te în pace, Cristian Topescu!", a scris, pe pagina sa de Facebook, marele fotbalist Gheorghe Hagi.

Actualul manager al FC Viitorul a ataşat mesajului şi un clipuleţ în care Cristian Ţopescu îi comentează celebrul gol împotriva Argentinei de la Campionatul Mondial de Fotbal din 1994.

Multipla campioană Andreea Răducan, actual preşedinte al FR de Gimnastică, a declarat, pentru ProSport, că cel care i-a insuflat hobby-ul pentru jurnalism a fost Cristian Ţopescu, fostul comentator sportiv decedat marţi la vârsta de 81 de ani.

"Când eram mică şi-mi făceam treburile prin casă, îmi dădeam seama că e gimnastică la TVR pentru că-i auzeam dânsului vocea. Mi-au mers la suflet comentariile şi nici nu bănuiam că într-o zi va comenta şi evoluţiile mele, nu aveam un asemenea curaj să-mi fugă mintea chiar acolo. Apoi, am ajuns să evoluez la Mondialul din Tianjin, în 1999, dar şi la Jocurile Olimpice de la Sydney, cu vocea dânsului la pupitru. Păcat că nu am casetele video, poate vom primi vreodată, de la Televiziunea Română, ar fi frumos. Împlinirea totală a fost la JO de la Atena, când am comentat amândoi concursul de gimnastică, timp de o săptămână, ediţie la care am luat un sac de medalii. Dânsul era cu poveştile frumoase, eu cu partea tehnică. Pot să spun că domnul Ţopescu mi-a insuflat hobby-ul pentru jurnalism. Nu-mi vine să cred că nu mai este printre noi. Condoleanţe familiei şi un gând bun din partea mea ", a declarat pentru multipla campioană Andreea Răducan, actual preşedinte al FR de Gimnastică.

Ivan Patzaichin, fost canoist român, cvadruplu laureat cu aur la Jocurile Olimpice de vară, a declarat că l-a cunoscut pe Cristian Ţopescu la Jocurile Olimpice din Munchen şi l-a respectat de-a lungul carierei pentru seriozitatea de care a dat dovadă.

"Nu-mi vine să cred, pleacă cei mai buni oameni din sport în ultimul timp. L-am cunoscut la Jocurile Olimpice din Munchen, era cu zâmbetul pe buze, ştia tot despre mine şi despre sportul meu. Apoi, m-a invitat în studioul Televiziunii Române, imediat după Munchen, am făcut un reportaj foarte interesant. De atunci, s-a legat o prietenie solidă între noi doi. Un adevărat profesionist, se documenta enorm înainte de o transmisiune. Ultima dată ne-am întâlnit acum mai puţin de două luni, era cu zâmbetul pe buze, aşa cum era mereu, cu o vorbă bună pentru fiecare", a declarat pentru ProSport legendarul Ivan Patzaichin, multiplu campion olimpic şi mondial", a declarat Ivan Patzaichin, fost canoist român, cvadruplu laureat cu aur la Jocurile Olimpice de vară.

Preşedintele Federaţiei române de canotaj, Elisabeta Lipă, s-a declarat ''şocată'' de moartea fostului comentator sportiv Cristian Ţopescu, menţionând că nu a dispărut doar un comentator sportiv, ci şi un om de mare calitate.

''Pentru mine a fost un şoc când am aflat. Ştiam că este bolnav dar am sperat că medicii pot face minuni. Ultima oară l-am văzut acum o lună şi ceva când am avut o întâlnire la Casa Campionilor. Nu am cuvinte. Din nefericire am pierdut nu numai un comentator de excepţie ci şi un om de mare calitate. Practic toţi am crescut cu comentariile lui, cu vocea lui inconfundabilă. A comentat toate competiţiile majore ale noastre, a fost prezent la momentele importante din viaţa sportivilor români. Face parte fără discuţii din istoria sportului românesc. Chiar dacă nu a cucerit nicio medalie, Cristian Ţopescu a fost un campion al sportului românesc. Nu va putea fi niciodată înlocuit în inimile noastre'', a declarat Elisabeta Lipă.

Cristian Ţopescu, omul care a strigat prima dată "Zeceeeee!" în istoria olimpiadelor

Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român (COSR), Mihai Covaliu, şi-a exprimat, marţi, regretul pentru dispariţia fostului comentator sportiv Cristian Ţopescu, menţionând că momentele frumoase ale sportului românesc au prins strălucire şi datorită ''vocii de aur'' pe care a avut-o acesta.

''Am aflat şi noi această veste tristă. Deşi dl. Ţopescu plecase de ceva vreme pe acest drum, în momentul în care se desprinde de cei de care a trăit alături este un moment greu. Noi, toţi cei din COSR, suntem trişti, ceva din sufletul nostru s-a rupt. Peste toate rămân însă momentele frumoase, momentele de aur ale sportului românesc, care au prins strălucire şi datorită vocii de aur a lui Cristian Ţopescu. Nu trebuie să uităm că el a făcut parte din cele mai frumoase momente ale sportului românesc şi sperăm că sufletul lui se va odihni în pace. Nu-l vom uita niciodată!'', a declarat Mihai Covaliu.

Fostul comentator sportiv Cristian Ţopescu a murit, marţi, la vârsta de 81 de ani. El a fost adus de urgenţă, în urmă cu o săptămână, la Spitalul Elias, în urma unor complicaţii cauzate de diabet, au anunţat reprezentanţii unităţii sanitare.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Spitalului Elias din Capitală, Silvius Negoiţă, decesul fostului comentator sportiv Cristian Ţopescu a survenit marţi, în jurul ore 16.00, după ce pe parcursul zilei, starea sa s-a înrăutăţit.

Cristian Ţopescu avea 81 de ani şi a fost comentator sportiv şi politician, fiind ales senator de Bucureşti, în urma alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2008.

Cristian Ţopescu a murit. Celebrul comentator avea 81 de ani