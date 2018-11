Cu analizele la grădiniţă

"Intrarea unui copil in colectivitate sau reintoarcerea acestuia in colectivitate inseamna si un risc crescut de transmitere a infectiilor, tinand cont de sistemul sau imunitar in dezvoltare inca, mai ales in cazul celor de gradinita sau din clasele primare. In plus, cei care abia intra la gradinita nu prea au avut contact cu multi agenti infectiosi, astfel ca organismul lor nu poate produce suficienti anticorpi protectori. Copiilor care intra sau se intorc in colectivitate, in crese, gradinite sau in ciclul primar li se recomanda de catre medicul specialist pediatru o serie de analize de baza, care sa ateste starea lor de sanatate, scopul fiind acela de a preveni raspandirea unor boli in mediile in care intra", a precizat Emilian Gheorghe Apostol, managerul Gradinitei cu Baloane din Bucuresti.

Aviz epidemiologic de la medicul de familie

Pentru inscrierea copiilor in gradinita pe care o conduce, managerul cere la inceputul anului scolar, avizul epidemiologic de la medicul de familie, care atesta faptul ca cel mic este clinic sanatos. Dr. Sandra Alexiu, medic de familie si presedintele Asociatiei Medicilor de Familie Bucuresti-Ilfov a confirmat ca adeverinta medicala privind inscrierea in colectivitate se elibereaza de catre medicul de familie atunci cand copilul intra prima data intr-un ciclu de invatamant. „Daca merge mai departe la un alt ciclu de invatamant, sigur ca adeverinta respectiva este eliberata de medicul colectivitatii. Daca avem un medic scolar si copilul intra in clasa a V-a, atunci medicul scolar la inceputul anului trebuie sa faca un examen medical. (...) In momentul in care se incepe un nou ciclul de invatamant aceste adeverinte si fise vin de la medicul colectivitatii", a explicat medicul de familie pe pagina sa de facebook. Insa sunt destule unitati de invatamant care nu au medici scolari, prin urmare parintii ajung tot la medicul de familie.

