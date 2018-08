În urmă cu mulți ani, făceau furori cu piese ca "All about us", "Nas ne dogonyat" sau "All the things she said", scrie clickpentrufemei.ro. Au șocat publicul în anii 2000 și au devenit cunoscute în toată lumea, peste noapte.

Yulia Volkova și Lena Katina au avut mereu o atitudine nonconformistă. Tinerele erau indecente pentru acea vreme. Atitudinea lor era etalată atât în clipurile video, cât și în viața reală. La vremea respectivă, când s-au lansat, cele două cântărețe erau minore.

Pozau adesea în școlarițe cu înclinații indecente. Erau banuite că ar forma un cuplu. După câteva piese de succes și câțiva ani de glorie, proiectul trupei t.A.T.u. s-a încheiat. După destrămarea trupei, fetele au mărturisit că totul a fost o strategie de marketing.

Yulia Volkova a declarat, înainte de a se căsători, că a fost bisexuală. Aceasta a mai adăugat că, dacă fiul ei ar fi gay, l-ar condamna. Nu ar putea fi niciodată de acord cu alegerea lui. Din anul 2009, fetele au pornit pe drumuri separate. Au ales o carieră solo, dar succesul din adolescență nu au mai reușit să-l atingă niciodată.

Fiecare a avut parte de evenimente marcante în viață. Yulia Volkova, bruneta trupei t.A.T.u, de 33 de ani, a fost diagnosticată cu cancer tiroidian. Diagnosticul a fost pus în anul 2014 și viața ei s-a schimbat radical. După 2 operații pentru îndepărtarea tumorii, laringele i-a fost afectat.

Yulia și-a pierdut vocea și cariera ei a fost compromisă. „Când m-am trezit din anestezie am vrut să vorbesc, dar nu aveam deloc vocea. A fost cel mai critic moment din viaţa mea", povestea la momentul erspectiv bruneta.

Yulia a urmat tratamente complexe de recuperare. Au urmat două operații în Germania pentru recuperarea vocii. Dar în zadar. Vindecarea a venit în urma unei operații la Seoul. Yulia și-a recăpătat vocea și a lansat noi piese. Yulia Volkova este căsătorită. Are doi copii: o fată de 13 ani şi un băiat de 10 ani.

Lena Katina împlinește anul acesta 34 de ani. S-a căsătorit în urmă cu 3 ani și a devenit mama unui băiețel. În 2012, Yulia Volkova și Lena Katina s-au reunit pe scena emisiunii „Vocea României". La doi ani distanță, au cântat la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă de la Soci.