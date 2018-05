"Cum credeţi că îşi vor aminti oamenii de dumneavoastră?" Ce răspuns a dat Cristian Ţopescu

- Un mesaj pentru cei care vor sa faca gazetarie sportiva?

- Sa isi pastreze originalitatea, fara a imita. Sa evite marele pericol care e infumurarea si aroganta. Este nevoie de un discernamant sanatos, ca sa nu te ineci in laude ocazionale. Dupa un prim succes in presa, apar prieteni, cunostinte, rude, care te lauda, si daca nu ai acest "cap limpede" sa nu te entuziasmezi prea mult, atunci cu siguranta vei urca treptat in ierarhia profesionala.

- Cum credeti ca isi vor aminti oamenii de dumneavoastra?

- (zambind) Isi vor aminti copiii si nepotii mei despre mine. Acum serios, cred ca lumea isi va aminti despre Cristian Topescu drept comentatorul sportiv care a insotit si relatat izbanzile unor mari sportivi romani: Nadia, Pataichin, Gatu, Nastase, Hagi, Andreea Raducan, Catalina Ponor.

Si, poate, o spun cu oarecare ironie, isi vor aminti prin comparatie cu unii dintre comentatorii actuali, pentru ca asa se intampla. Cand te supara o prezenta actuala, iti amintesti de una trecuta: "Ce bine zicea x, in comparatie cu ce ascult eu acum".

