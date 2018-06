Cum îţi poţi recupera telefonul pierdut sau furat în România

Din fericire, in zilele noastre ai la dispozitie numeroase posibilitati pentru a gasi un telefon pierdut sau furat, scrie arsis.ro. Indiferent ca e un smartphone sau o tableta, cel mai probabil deja are un sistem care sa te ajute sa il localizezi. Uite care sunt metodele prin care poti gasi un dispozitiv pierdut.

Localizarea unui telefon fara GPS

De obicei, localizarea unui telefon se poate face cu ajutorul sistemului GPS, insa in cazul in care telefonul nu beneficiaza de acest sistem de localizare, poti gasi un telefon furat sau pierdut in urmatorul mod:

Localizarea unui telefon dupa IMEI

Acest cod reprezinta International Mobile Equipment Identity (Echipamentul International de

Identitate al Mobilului). Codul IMEI este unic, fiind format din 15 cifre.

Poti afla codul IMEI prin trei modalitati:

-codul este inscriptionat sub bateria telefonului

-codul este scris pe cutia telefonului, in cazul in care ai pastrat-o

-poti tasta codul *#06# pe telefon, iar pe ecran va aparea codul IMEI

Cine are autoritate sa caute un telefon folosind codul IMEI

In cazul in care ti-a fost furat telefonul, este indicat sa depui o plangere la politie. Aceasta trebuie sa includa circumstantele in care s-a produs incidentul si codul IMEI al telefonului. Mai mult, poti prezenta si alte documente ale telefonului, precum ambalajul sau factura de la momentul achizitiei, in cazul in care le detii.

Conform legii, politia are dreptul sa inceapa procedurile pentru localizarea telefonului pierdut, insa numai dupa ce primeste acordul din partea procurorului si a judecatorului care se ocupa de caz. Odata ce este primita aprobarea din partea judecatorului, politia va incepe urmarirea telefonul in maximum 48 de ore, in baza codului IMEI furnizat.

