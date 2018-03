Cum s-o convingi să facă sex cu tine

Ca sa ajungi intr-o etapa intima cu ea, primul pas este s-o inviti in oras. De aici pleaca totul, apoi, usor usor avansezi si strabati si celelalte etape premergatoare intimitatii sexuale. Dar sa ajungi in acel punct nu inseamna ca e usor! O singura miscare gresita si… poti pierde mult teren in fata ei. E foarte posibil ca ea sa vrea sa intrerupa chiar relatia!

Mai jos noi iti propunem 10 pasi de urmat ca s-o cuceresti definitiv, sa ajungi la inima ei si in patul ei.

1. Arata-i atuurile tale

Daca o vrei pentru tine, cu asta trebuie sa incepi: arata-i cat esti de bun in tot ce stii ca esti cu adevarat bun si fa-o sa inteleaga cat de mult pierde daca nu pune mana pe tine.

2. Arata-i ca esti interesat de ea

Vorbeste cu ea, petrece timp cu ea, acorda-i atentie mereu, si chiar las-o sa te vada cum o privesti minute in sir. La inceput arata-i cate putin din toate astea, fiindca asa ii vei starni curiozitatea si interesul. Apoi poti accelera putin ritmul.

3. Nu intra sub nici o forma in zona de “prietenie”

Fiindca e o zona care nu duce nicaieri, daca vrei sa cuceresti o fata; prietenii nu fac sex intre ei, doar, ori tu asta vrei, printre altele. Nu-i da senzatia ca nu esti decat un alt prieten si atat, complet dezinteresat de ea, ca femeie. Spune-i din start cat de sexy e si cat de mult te atrage.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.