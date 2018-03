Cum să ajuţi un copil care muşcă şi loveşte

Iata 5 cai simple in care iti poti ajuta copilul care musca si loveste sa actioneze altfel, data viitoare cand este nervos, suparat sau frustrat.

1. Validarea trairilor

Chiar daca tie nu ti se pare un motiv de suparare, arata-i copilului ca ceea ce simte el este important pentru tine. Daca loveste sau musca, ia-l in brate si spune-i: "Stiu ca esti suparat si este in regula sa fii nervos, insa nu este in regula sa musti/sa lovesti!". In acest fel il asiguri ca nu este "ciudat" pentru ca e nervos si ca toti oamenii se confrunta cu asa ceva. Numai ca unii stiu cum sa-si gestioneze mai bine trairile puternice.

