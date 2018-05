Cum sa invatam copilul la olita? Trucuri care chiar functioneaza

Majoritatea copiilor incep sa dea aceste semne intre 18 si 24 de luni, desi la unii procesul e mai devreme. iar la altii mai tarziu. Baieteii de regula invata mai tarziu sa foloseasca olita decat fetitele.



Cum sa invatam copilul la olita. In loc sa folosesti varsta drept un indicator de baza, mai bine cauta alte semne prin care copilul iti transmite ca e pregatit pentru a fi instruit sa foloseasca olita, cum ar fi:



– poate urma instructiuni simple date de voi

– intelege cuvintele tale cand ii vorbesti despre toaleta sau olita

– isi controleaza muschii responsabili eliminarii

– poate sa exprime verbal nevoia de a face pipi sau caca

– are scutecul uscat pentru doua ore sau mai mult

– se duce la olita, sta pe ea apoi se ridica de pe ea

– isi poate scoate scutecul sau pantalonasii

– manifesta un oarecare interes in a folosi olita



Cum sa invatam copilul la olita. Despre momentul potrivit



Sunt unele momente mai stresante pentru familie si e bine sa eviti sa incerci sa iti inveti copilul sa faca la olita exact in acele momente. De exemplu: cand calatoriti, cand e ziua de nastere a copilului si el e surescitat si emotionat si evident cu gandul numai la asta, cand ii schimbi locul de dormit, din patutul de sugar in patul de copil mic, cand e bolnav copilul (in special daca are diaree). E mai bine sa amani orice incercare de a-l imprieteni cu olita pana cand mediul social si emotional al copilului tau este sigur si stabil.



De asemenea, unii experti sfatuiesc parintii sa inceapa acest proces in timpul verii, intrucat vara copiii sunt imbracati mai sumar. Dar NU este o idee buna sa astepti pana la vara daca copilul tau da semne clare ca e pregatit pentru olita si esti in mijlocul iernii.

Cum sa invatam copilul la olita. Cat dureaza?



A invata un copil de doi ani sa isi faca nevoile la olita nu este o experienta care se rezolva peste noapte. Procesul dureaza de regula intre 3 si 6 luni, desi in cazul unor copii poate dura mai mult sau mai putin.



Si desi unii copii reusesc din prima incercare sa isi mentina scutecul uscat peste noapte, fara a uda patul sau imbracamintea si in acelasi timp sa faca peste zi la olita, poate sa dureze un timp suplimentar, in unele cazuri ani de zile, ca sa reuseasca sa ramana noapte de noapte complet uscati.



