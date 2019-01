Cum să reduci problemele comportamentale la un copil de grădiniţă

Iata cateva strategii care s-ar putea sa te ajute in reducerea problemelor comportamentale la un copil de gradinita.

1. Ignora comportamentul

In cazul in care comportamentul copilului nu-l pune in pericol (pe el sau pe altii), este o buna idee sa-l ignore, in prima faza. Majoritatea copiilor actioneaza asa ca sa atraga atentia. Pentru ei, chiar si atentia negativa este tot atentie.

2. Redirectioneaza atentia

Atunci cand copilul reactioneaza (fizic sau verbal), este important sa-i redirectionezi atentia catre un alt tip de comportament. In loc sa te concentrezi pe ceea ce a facut acum, indreapta-i atentia catre ceea ce ar trebui sa faca data viitoare intr-o situatie similara.

3. Solicita-l mai putin

Copiii pot reactiona violent din pricina faptului ca nu isi pot exprima sentimentele sau se simt frustrati din anumite motive. Incearca sa le miscorezi sarcinile sau sa le imparti in etape mai simple pe care sa le poata duce la bun sfarsit fara sa se simta presati sau neputinciosi. Este foarte important sa le lauzi fiecare pas si sa celebrezi fiecare succes, pentru a le creste increderea de sine.

4. Redu stimularea

Imagineaza-te intr-o tara straina in care nu cunosti limba. Cam asa se poate simti si copilul tau intr-un loc pe care nu-l cunoaste, cu oameni pe care nu-i stie. Locul i se poate parea prea galagios, prea luminos, prea aglomerat etc. si astfel sa reactioneze intr-un mod pe care parintii nu si-l doresc. Daca esti cu copilul undeva si are o astfel de iesire, scoate-l din zona care il streseaza.

5. Invata-l sa se calmeze

Daca se afla intr-un loc din care nu poate iesi (ca de exemplu gradinita), invata-l sa se linisteasca singur. Invata-l sa respire adanc, sa isi lase tot timpul mainile in jos, mai ales cand simte nevoia sa loveasca pe cineva, sa numere pana la 10 pentru a se calma etc. Poti incerca mai multe variante pana cand o veti gasi impreuna pe cea mai potrivita pentru el.

