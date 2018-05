Cum să scapi de purici DEFINITIV. Trebuie să ştii aceste trucuri

Asadar, ii ai! Cum sa scapi de purici?

In primul rand trebuie sa intelegi ca puricii nu au o zona favorita in care sa ramana. Cu atat mai mult daca ai in casa un animal care se poate plimba in toate camerele. In acest caz, exista sansa ca puricii sa se afle practic peste tot.

Tocmai de aceea, este important sa scapi, in acelasi timp, de insecte dar si de ouale lor din intreaga casa, dar si de pe caine sau pisica.

Nu este intotdeauna usor sa elimini puricii din casa, totusi iti vei atinge obiectivul daca este consecvent si faci lucrurile asa cum trebuie. Iata cele mai bune metode prin care sa elimini definitiv problema puricilor.

Metoda care nu functioneaza prea bine

Imprastie sare peste covoarele aflate in zonele invadate de purici. Se credea ca sarea atrage lichidele din insectele care trec peste sare. La fel si despre ouale lor care ar trebui sa se dezhidrateze si sa dispara.

Insa procedeul acesta nu te ajuta sa elimini puricii din locuinta.

