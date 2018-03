Cum să te vopseşti în mod natural acasă. Uită de vopseaua nocivă care îţi distruge părul

Vopseaua poate duce la căderea părului și la degradarea lui în timp, scrie estisuperba.ro. Dacă te vopsești în mod repetat, părul tău își va pierde strălucirea și, mai ales, elasticitatea. Pentru a evita toate aceste neplăceri și pentru a avea un păr cât mai frumos și sănătos, ar trebui să încerci să-ți vopsești părul în mod natural acasă.

PROCEDURĂ

• Se amestecă un ou cu o lingură de ulei de măsline și o lingură de miere. Aplică această pastă pe păr și freacă-l pe scalp. Acoperă-ți capul cu un prosop sau plasă de duș și lăsă pasta să acționeze 20-30 minute. Spală-ți părul cu șampon și apă călduță.

Amalgamul de miere și scorțișoară te va ajuta la închiderea părului cu 2-3 nuanțe. Pentru aceasta încercați această metodă:

• Ia un castron din plastic. Se amestecă două linguri de balsam de par, patru linguri de praf de scorțișoară și trei linguri de miere. Se amestecă toate ingredientele pentru a obține o pastă omogenă. Aplică această pastă pe părul umed. Freacă scalpul și părul pentru a împrăștia acest amestec în mod egal peste tot. Lasă-l timp de 2-3 ore. Spălă-ți părul cu un șampon ușor.

Mierea este foarte bună ca balsam de păr:

In cazul in care ne dorim un par moale, matatos, fara fire rebele, putem aplica un balsam natural, dupa ce in prealabil am spalat foarte bine parul.

Intindem mierea ca atare pe intreaga suprafata a parului, masam incet ca sa ne asiguram ca patrunde foarte bine in par si lasam sa actioneze in jur de 5 minute. Daca vrei sa fii sigura ca mierea se patrunde uniform pe par, incearca sa o intinzi cu un pieptene cu dinti rari, scrie divahair.ro.