Cum se desfundă CORECT nasul bebeluşului

Incepe prin a pulveriza putina solutie salina in nasucul micutului, pentru a inmuia si a desprinde mucusul inainte de a incerca sa-l extragi. Poti cumpara solutie salina de la farmacii sau poti sa-ti creezi propria solutie acasa, dizolvand 1/4 de lingurita de sare in 8 picaturi de apa calduta. Poti face o solutie noua in fiecare zi si s-o mentii curata, intr-un pahar de sticla acoperit. Nu ar fi rau sa fierbi apa inainte de a prepara solutia, pentru a fi sigura ca e sterilizata!

Apoi, asaza bebelusul pe spate, cu barbia usor ridicata. Pune o picatura-doua de solutie salina in fiecare nara cu ajutorul unei pipete si incearca sa-i tii nemiscat capul micutului pentru aproximativ zece secunde. Dupa fiecare folosire, curata pipeta. Chiar si solutia salina in sine ar putea ameliora respiratia copilului. Dar, daca nasucul este in continuare infundat dupa cateva minute, poti apela la ustensilele de absorbtie a mucusului.

Cum se desfunda CORECT nasul bebelusului: Cum folosesc o pompita?

Epasa si elimina aerul din pompita, pentru a creea un gol inauntrul ei. Apoi, delicat, introdu varful din cauciuc intr-o nara. Lasa usor pompita sa absoarba mucusul, apoi scoate-o din nasuc. Apas-o puternic, pentru a elimina mucusul intr-o batista. Sterge pompita si repeta procesul la cealalta nara. Daca micutul are in continuare nasul congestionat, dupa 5-10 minute aplica din nou picaturile de solutie salina si reia procesul de absorbtie cu pompita. Totusi, nu repeta acest proces mai des de doua-trei ori pe zi, pentru a nu ii irita nasucul. De asemenea, nu trebuie sa folosesti solutie salina mai mult de patru zile consecutiv. In timp, aceasta poate usca narile in interior si poate astfel genera probleme mai grave.

Tine minte ca acesta trebuie sa fie un proces delicat. Daca vei incerca sa absorbi prea agresiv, tesuturile nazale se pot inflama (sau pot chiar sangera!). Fapt ce ar putea duce la o congestie si mai grava. Daca micutul tau se opune din rasputeri acestui proces, lasa-l sa se linisteasca, apoi reia actiunea.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.