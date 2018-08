Cutremur cu magnitudine 6.6, urmat de replici puternice. Seismul a avut loc la o adâncime de doar 40 de kilometri

Cutremur în regiune insulelor Aleutine. otrivit datelor publicate de Centrul Seismologic Euro-Mediteranean, epicentrul miscarii seismice a fost localizat in regiunea Andreanof-Aleutine. Cutremurul s-a produs la adancimea de 40 km si a avut magnitudinea de 6,6 grade pe scara bazata pe moment seismic.



Acest seism a survenit la cateva zile dupa seismele puternice cu magnitudini de 6,4 si 6,0 grade produse in ziua de 12 august in Alaska, demonstrand corelarea activitatii seismice dintre Alaska si regiunea Insulelor Aleutine.