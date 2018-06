Dacian Cioloş către jurnalistul Liviu Avram: Vă mulţumesc pentru pălmuţe şi pentru bobârnaci

Jurnalistul Liviu Avram a fost primul care a comentat pe tema declaraţiei prin care Dacian Cioloş îi recomanda preşedintelui Klaus Iohannis să-şi asume „orice riscuri politice” ca să apere Constituţia şi principiile sale, în contextul deciziei CCR privind revocarea şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi.



"Aud că Dacian Cioloș îl îndeamnă pe președinte să-și asume „orice riscuri politice” ca să apere Constituția și principiile sale. Să fiu iertat, dar Dacian Cioloș este ultimul în măsură să recomande cuiva să-și asume riscuri politice.



În decembrie 2015, Cioloș nu și-a asumat niciun risc politic și, la cererea nocturnă a lui Dragnea, a eliminat din programul său de guvernare revenirea la alegeri locale în două tururi.



În februarie 2016, Cioloș nu și-a asumat niciun risc politic și nu a reglementat prin ordonanță de urgență revenirea la două tururi. Câtă vreme o asemenea OUG nu restrângea, ci lărgea drepturi electorale, nu era o problemă că e adoptată cu mai puțin de un an înainte de alegeri.



În toamna anului 2016, Cioloș nu și-a asumat niciun risc politic și a refuzat să candideze la parlamentare, pe motiv că așa îi promisese lui Dragnea cu un an înainte. În relația cu Dragnea, Cioloș s-a comportat ca Antonescu în relația cu Hitler: a preferat să-și țină cuvântul până la capăt, indiferent de consecințele pentru țară.



Iar ceea ce trăim acum se datorează în bună măsură faptului că, atunci când a avut ocazia, Dacian Cioloș nu și-a asumat niciun risc politic", a scris pe Facebook jurnalistul Liviu Avram.

Fostul premier nu a întârziat să-i răspundă.



Dacian Cioloş: "Liviu Avram vă mulțumesc pentru pălmuțe și pentru bobârnaci. Spun asta pentru că știu că sunteți de bună credință și sincer.

Așa o să fiu și eu. Nu am retras și nici nu am adăugat nimic în programul de guvernare în urma unor negocieri nocturne sau diurne cu Dragnea. Pur și simplu am pus acolo lucruri pe care credeam atunci că e cazul și că pot să le asum. Am explicat la vremea aceea și de multe ori după aceea cum am judecat lucrurile în cazul OUG pentru alegeri in două tururi. O astfel de decizie e una prin excelență politică. Era treaba unei majorități politice să decidă să o modifice în Parlament. Prin lege, nu prin OUG care poate fi respinsă de majoritatea parlamentară și astfel să dea peste cap organizarea alegerilor.



Nu am refuzat o candidatură sau alta ci pur și simplu am decis să nu candidez sau sa intru in vreun partid cât timp sunt premier independent. Nu pentru că mi-a cerut Dragnea, ci pentru că acesta mi-a fost mandatul oferit și asa am hotarât eu să-l asum și să-l respect.

Intrarea în politică, domnule Avram, e o asumare personală, atunci când o faci din convingere că poți face lucruri bune și nu doar din oportunism. Dacă eu vă cer să intrați mâine în politică pentru că așa cred eu că e bine, o faceți doar pentru că v-o cer eu?



M-am ținut întodeauna de cuvânt. Câteodată am greșit făcând asta dar prefer să recunosc că greșesc, alternativei de a fi un alt lider politic sociopat cum sunt mult prea mulți. România are nevoie de oameni serioși și onești. Onești și cu cei din jurul lor dar mai ales onești cu ei înșiși. Sunt anumite lucruri pe care nu le voi schimba indiferent de consecințe. Onestitatea este unul dintre ele. Așa că o să continui să mă țin de cuvânt și să învăț din greșelile pe care le fac. Greșeli care sper să fie sancționate de jurnaliști care își respectă profesia cum sunteți și dumneavoastră dar care din păcate sunt din ce în ce mai puțini".



Liviu Avram: Domnule Dacian Cioloş, în primul rând vă mulțumesc pentru răspuns. În al doilea rând, zic așa: constat că din motive care vă privesc strict pe dvs., politicieni din tot spectrul, incluzându-l aici și pe președintele Iohannis, ați decis ca noi, alegătorii, să ne alegem primarii într-un singur tur, cu riscuri grave (și acum dovedite) de nereprezentativitate: primari aleși cu 20-30 la sută se poartă de parcă ar fi fost aleși cu 99,9 la sută. Întrebarea mea rămâne și nu a răspuns nimeni la ea: noi, alegătorii, unde eram când dvs., politicienii, ați decis asta? Ce vă împiedică să vorbiți acum despre modul în care au decurs negocierile purtate peste capul nostru? Asumați-vă, vă rog, riscul politic de a ne spune adevărul. Cred că e un risc mult mai mic decât cel la care îl îndemnați pe președintele Iohannis.



Dacian Cioloş: Liviu Avram eu nu am participat la nicio negociere de acest gen. Când a fost votată legea respectivă (cred că în 2015), eu nu eram nici la guvern nici in parlament și nici în politică.

Eu doar sunt acuzat că nu am modificat prin OUG o lege eminamente politică ce fusese deja negociată și votată cu doar câteva luni înainte de instalarea guvernului pe care l-am condus. Negociată și votată de aceiași politicieni care câteva luni mai târziu mă culpabilizau pe mine că nu modific prin OUG lucruri pe care tocmai le agreaseră.

Aș vrea ca lucrurile să fie clare ca să închidem acest subiect: principiile politice ale modului în care se organizează alegerile se stabilesc prin legi decise de parlamentari, nu prin OUG de un guvern independent. Pot să vă asigur doar de faptul că dacă cei cu care mă angajez în politică vom avea o majoritate în parlament, vom susține revenirea la votul în două tururi pentru primari.



Liviu Avram: Dacian Cioloș Știu toate acestea, eu nu regret decât faptul că ați fost ultimul care, dpdv politic (cu riscurile de rigoare, așa e), mai puteați să îndreptați lucrurile și nu ați făcut-o. Rămân la părerea că merita să încercați: dacă OUG ajungea în Parlament, s-ar fi devoalat multe (mai ales PSD-iștii acoperiți din zona liberală, că de dincolo n-am așteptări). (Dar episodul scoaterii acelei prevederi din programul de guvernare tot nelămurit rămâne, chiar și după această conversație), a conchis jurnalistul de la Adevărul.