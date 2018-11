Dan Alexa, răsturnare de situaţie. A refuzat cei 50.000 de euro oferiţi de Astra Giurgiu şi un salariu de 9.000 de euro pe lună

"Am avut o ofertă clară de la Astra. Am avut o discuţie cu domnul Iliuţă, cu domnul Brisan. Am primit asigurări că vom creste nivelul. Să facem o echipă care la anul să se bată la play off. A contat şi factorul sentimental. A fost o surpriză să văd cât sunt de apreciat la Călăraşi!", a declarat Dan Alexa, într-o conferinţă de presă.

Lui Alexa i-au fost oferiţi de către conducerea Astrei Giurgiu 50.000 de euro la semnătură şi un salariu de 9.000 de euro lunar!, dar tehnicianul a refuzat şi a decis să rămână la Călăraşi. Mai mult, Dan avea o clauză de reziliere de 70.000 de euro cu Dunărea, sumă la care oficialii echipei n-au vrut să renunţe.

În cadrul unei conferinţe de presă susţinută marţi, la sediul Consiliului judeţean Călăraşi, presedintele, Vasile Iliuţă a confirmat faptul ca Dan Alexa rămâne antrenorul Dunării.

"Dan Alexa este antrenorul care face performanţa la Călăraşi. Noi trebuie să-i asigurăm toate conditiile pentru a face performanţă", a declarat Vasile Iliuţă, în timp ce şi preşedintele clubului Florin Brisan a confirmat că Alexa rămâne la echipa de pe malul Borcea şi îi acordă toată susţinerea.

În vârstă de 39 de ani, Dan Alexa antrenează Dunărea Călăraşi din 2017, reuşind promovarea în Liga I.