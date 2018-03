Dan Petrescu, izbucnire NERVOASĂ. "M-am săturat de aşa ceva! Este inuman!"

Dan Petrescu a reactionat violent dupa ce echipa sa, CFR Cluj, a fost acuzata ca ar fi avantajata de arbitri.

"Cand m-a arbitrat unul din Spania, s-a spus ca-i prietenul lui Gica Popescu. Am avut arbitru din Italia, au spus ca e prietenul lui Zenga. Am avut din Grecia, s-a spus ca e prietenul lui Dumitrescu! Toti erau prietenii prietenilor mei! Si acum, daca o sa batem cu arbitru din Spania, o sa fie prietenul meu! M-am saturat de asa ceva! Este inuman ce se intampla in tara asta! Eu controlez toti arbitrii din lumea asta, d-asta vreau straini!", a spus Dan Petrescu, potrivit Telekom Sport.

LPF a votat: arbitri străini în PLAY-OFF. Trebuie îndeplinită O CONDIŢIE

LPF a decis ca echipele din Liga 1 sa poata fi arbitrate de brigazi din strainatate, daca ambele sunt de acord. CFR Cluj s-a opus initial acestei propuneri si a anuntat ca va fi de acord doar daca vor fi brigazi din primele sase campionate ale lumii.