Dăncilă, despre desecretizarea protocolului cu SRI: Trebuie să ajungem la un moment zero pentru "sănătatea societăţii"

"Cred că trebuie să ajungem la un moment zero şi cred că pentru sănătatea societăţii, creşterea încrederii în instituţiile statului trebuie să vedem tot ce se întâmplă pentru a ne putea edifica cu multe lucruri care au apărut în spaţiul public. Consider că este necesar să facem acest lucru şi, după cum ştiţi eu chiar am cerut public desecretizarea", a declarat premierul Viorica Dăncilă, care a participat, marţi, la manifestările organizate de Ziua Jandarmeriei.

Serviciul Român de Informaţii (SRI) a publicat, vineri, protocolul de colaborare încheiat de SRI cu Parchetul General în anul 2009. Protocolul a fost semnat în februarie 2009 de procurorul general Tiberiu Niţu şi prim-adjunctul SRI Florian Coldea şi a înlocuit documente similare încheiate chiar imediat după înfiinţarea de către Guvernul Năstase a Parchetului Naţional Anticorupţie (PNA), actuala DNA.