Daniel Breaz, propus ministru la Cultură, profesor de matematică şi susţinător declarat al familiei tradiţionale

Daniel Breaz este noul ministru propus la Cultură. Născut în 1975, la Alba Iulia, Daniel Breaz este profesor doctor la Universitatea „1 Decembrie 1918", domeniile sale de interes fiind teoria geometrică a funcţiilor, funcţii univalente, operatori integrali şi analiza matematică.

A urmat cursurile Facultăţii de Matematică-Informatică, secţia matematică, din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, unde a făcut şi masteratul, iar în 2002 a obţinut titlul de doctor în matematică, specializarea analiză matematică, cu teza „Operatori integrali pe spaţii de funcţii univalente".

Din 1998, lucrează în mediul academic, fiind mai întâi seminarist, apoi asistent universitar titular, lector, conferenţiar, iar din 2009, profesor titular la Catedra de Matematică Informatică a Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, disciplinele „Analiză complexă”, „Analiză matematică”, potrivit CV-ului publicat pe uab.ro.

Breaz a deţinut funcţia de prodecan al Facultăţii de Ştiinţe din UAB în perioada 2004 – 2008, iar din 2010 2010 este coordinator de doctorat, domeniul matematică, pentru Universitatea din Piteşti, School of Mathematical Sciences, Faculty of Science and Technology, Universiti Kebangsaan, Malaezia.

Este membru al Societăţii de Ştiinţe Matematice din România, din 2001. A publicat 170 de articole în mai multe reviste de specialitate din străinătate, 13 cărţi în colaborare, a participat la zeci de conferinţe de specialitate şi este membru al Consiliului Naţional al Cercetării Ştiintifice din Învăţământul Superior (CNCSIS).

A primit Nishiwaki Prize - titlul de cel mai bun cercetător din lume într-un domeniu al matematicii pentru teoria geometrică a funcţiilor - pe anul 2009 din partea Institutului de Cercetare pentru ŞtiinţeMatematice din cadrul Universităţii Kyoto.

În mai 2018, s-a remarcat în spaţiul public cu afirmaţii despre familia monoparentală. În viziunea lui, o mamă singură cu doi copii „a fost o familie, dar s-a întâmplat ceva şi nu mai este”. Breaz a declarat public că este un susţinător al familiei tradiţionale, spunând că nu ştie dacă în România există familie monoparentală.

Breaz îi va lua locul la minister lui George Ivaşcu, actor şi manager al Teatrului Metropolis, subordonat Primăriei Capitalei. Ivaşcu a fost propus din afara partidului majoritar, PSD, pentru preluarea portofoliului Cultură şi Identitate Naţională, şi a depus jurământul pe 29 ianuarie 2018. El a spus la acel moment că va fi „un ministru al dialogului şi transparenţei”, însă, la scurt timp, fiind foarte discret, activitatea lui a fost pusă sub semnul întrebării.

El a ignorat invitaţiile Comisiei pentru cultură din Cameră, fiind prezent o singură dată la întâlnirea cu deputaţii, după ce a fost validat spre numire. Pe numele lui Ivaşcu, PNL a formulat şi depus, în luna martie, o moţiune simplă, care a fost însă respinsă de plenul Camerei.

În cele 10 luni de mandat, el a coordonat Comitetul interministerial pentru Centenar şi a făcut câteva afirmaţii, care s-au dovedit nefondate, legat de situaţia achiziţionării sculpturii „Cuminţenia Pământului” a lui Constantin Brâncuşi. A participat la târguri de carte şi simpozioane, iar cel mai recent, a anunţat că Monumentul Marii Uniri va fi realizat „în timp util” la Alba Iulia.