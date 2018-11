Daniel Ghiţă, un nou ATAC VIOLENT la adresa lui Cătălin Moroşanu. Acuzaţii ŞOCANTE

Daniel Ghita l-a provocat pe Catalin Morosanu sa renunte la adversarul pe care il va avea in gata de la Craiova, de pe 15 decembrie, deoarece ar fi un anonim adus in tara doar pentru a fi invins.

Ghiţă l-a făcut praf pe Moroşanu: "Nu-i voi da KO, îl voi bate atât de rău încât o să mă viseze după ce se va termina gala"

"Otmani, Uriasul din Maroc! Cine este? Moro, sa lupti cu asa luptator inferior intr o gala in fata romanilor? Ne batem joc de sport! Mi-a luat ieri sase ore sa-l gasesc. Il numesc adversarul marocan fara viza! Are nevoie de viza pentru Romania? Esti sigur? Morosanu, iti cer public sa renunti la acest luptator, Othman, Uriasul din Maroc fara viza! Nu mai face kickboxul romanesc de rusine! Cauta un alt luptator! Renunti?", a scris Daniel Ghita pe Facebook.

MECIUL SECOLULUI! Cătălin Moroşanu, prima reacţie după ameninţările lui Daniel Ghiţă: "Adevărul nu poate fi ascuns!"

Reactia lui Daniel Ghita a venit dupa ce Catalin Morosanu a declarat, recent, ca ar fi dispus sa intre in ring impotriva lui abia in vara anului viitor.

"Este un scandal foarte mare pentru ca Daniel Ghita, dupa ce si-a facut revenirea dupa 4 ani, dupa aia a inceput sa provoace pe toata lumea. Eu l-am invitat prin luna mai sa facem o gala, nu a vrut. A facut o alta gala si acum a venit si m-a provocat. Faptul ca arunca niste cuvinte grele in mediul online nu e ok. Nu poti sa faci o gala de pe o luna pe alta. Daca accepta oferta mea, va fi meciul anului. Daca accepta Daniel, facem gala in luna iunie anul viitor", a declarat Catalin Morosanu.