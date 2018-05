Deficit de magneziu? Iată care sunt alimentele cu un conţinut bogat de magneziu

Un studiu publicat in BMC Bioinformatics sustine ca organismul are 3751 de receptori pentru magneziu. Ceea ce inseamna ca beneficiile oferite de magneziu sunt mult mai multe decat ti-ai fi imaginat. Intrucat corpul are nevoie si utilizeaza magneziul in atat de multe functii pot inregistra rapid o deficienta a sa mai ales daca nu consumi alimentele potrivite.

Deficit de magneziu. Iata cateva dintre functiile majore ale organismului in care este nevoie de magneziu:

Sintetizarea proteinelor, functionarea nervoasa, controlul nivelului de zahar din sange, eliberarea de neurotransmitatori, reglarea tensiunii arteriale, metabolism, productia antioxidantului glutation.

Consumi suficiente alimente bogate in magneziu?

Deficienta de magneziu ramane de cele mai multe ori nediagnosticata intrucat nu se vede la testele de sange. Doar 1% din magneziul aflat in corp este depozitat in sange, majoritatea aflandu-se in oase.

Unele dintre cele mai mari provocari ale sanatatii sunt legate de deficienta de magneziu printre acestea numarandu-se: dezechilibrul hormonal si sindromul premenstrual, fibromialgia, diabet de tip II, osteoporoza, constipatie, tensiune sau migrene, anxietate si depresie, oboseala cronica. Tocmai de aceea, este esential sa mananci alimente bogate in magneziu..

Cum sa cresti consumul de magneziu

Cea mai buna modalitatea de a rezolva deficienta de magneziu este sa incepi sa mananci alimente bogate in acest mineral. In general, alimentele cu cel mai ridicat continut de magneziu sunt legumele cu frunze verzi care au multa clorofila – sangele vietii plantelor – si are abilitatea de a absorbi razele soarelui si a le transforma in energie. Cea mai importanta diferenta dintre sangele uman si clorofila este ca primul are fier in centrul celulei, in vreme ce plantele au magneziu.

