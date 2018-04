Dieta daneză. Tot ce trebuie să ştii despre dieta daneză

Operatiile sunt riscante in cazul persoanelor obeze asa ca dieta a fost gandita pentru o scadere dramatica si rapida in greutate. In prezent, se stie faptul ca dietele extreme sunt foarte periculoase. Desi dieta daneza include alimente sanatoase reprezinta o modalitate dura de eliminare surplusului de kilograme.

Dieta daneza este dificil de urmat, dar produce rezultate rapide. In plus, medicii nu o recomanda din cauza strictetii sale.

Dieta daneza: Sunt dietele extreme functionale?

Da, oamenii scad rapid in greutate, insa nu reusesc sa se mentina, Aproape toti cei care au adoptat o dieta stricta vor creste in greutate imediat ce au terminat-o. Tocmai de aceea, dietele extreme nu sunt recomandate, cu exceptia cand o persoana obeza trebuie supusa unei interventii chirurgicale si este necesara scaderea rapida in greutate. In cele 13 zile ale dietei daneze vei reusi sa slabesti, insa programul este si sanatos? Cei mai multi dintre medici vor raspunde „nu" la aceasta intrebare.

Ce presupune dieta daneza?

Dieta daneza poate fi periculoasa pentru ca meniul include doar carne slaba de vita, oua, cafea si salata. Fara zahar, carbohidrati sau grasimi. Insa prea multa proteina poate fi o problema pentru colesterol si inima.

Poate fi considerata daneza o dieta de infometare?

Nu, pentru ca oamenii pot manca insa cantitatea alimentelor este strict monitorizata. Numarul de calorii pe zi este de 600, ceea ce nu ofera nimanui cantitatea necesara de minerale, nutrienti si vitamine ori grasimi sanatoase. In prezent, stim ca grasimile sanatoase trebuie incluse intr-o dieta pentru ca ajuta la scaderea in greutate.

Alimente pentru dieta daneza

Dieta are foarte multe restrictii, ceea ce inseamna ca permite consumul a unui numar minim de alimente. Si nu ai voie sa depasesti 600 de calorii pe zi. Ceea ce este incredibil de putin. Putina cafea, putin ceai, putina carne slaba de vita si o salatica. Salata are prea putine calorii asa ca nici nu te satura si nici nu-ti ofera energie. Iar daca esti vegetarian, vei putea consuma doar legume cu funze verzi, ceai si cafea.

Lista de cumparaturi in cazul dietei daneze:

– carne slaba;

– salata sau spanac;

– oua;

– cafea sau ceai.

Totusi, in prezent stim ca scaderea in greutate trebuie facuta incet, cu grija, iar meniul trebuie sa cuprinda un spectru larg de alimente: proteine, lactate, vitamine, nutrienti si minerale de care organismul tau are nevoie.

In mod obisnuit, dieta daneza inseamna un ou la micul dejun, carne slaba si salata la pranz si seara si multa cafea si apa intre ele. Sigur, vei scadea in greutate, insa vei pierde masa musculara, iar creierul va inregistra un declin din punct de vedere functional.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO