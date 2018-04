DIGI SPORT LIVE VIDEO ONLINE STREAMING Craiova - Kastamonu: meci pentru finala EHF

DIGI SPORT LIVE VIDEO ONLINE STREAMING Craiova - Kastamonu: Elevele lui Bogdan Burcea, ajunse până în semifinala Cupei EHF, a doua ca valoare în Europa, sunt la un pas să se califice în finala acestei competiții.

Sâmbătă, de la ora 18.00 (DigiSport2), în Polivalenta craioveană se va disputa returul din semifinale cu formația turcă Kastamonu, o multinațională, alcătuită din handbaliste din nouă țări. În meciul tur, disputat în sâmbăta Paștelui, SCM Craiova a obținut o victorie la limită, scor 23-22, după ce la pauză a fost condusă cu 15-11.

Craiova - Kastamonu: Devis Mangia, jucătorii Craiovei, cei ai Craiovei Maxima şi întreaga Oltenie îşi unesc forţele pentru prima finală sportivă din istoria regiunii alb-albastre. Echipa de handbal se află la 60 de minute distanţă de bătălia pentru trofeu în Cupa EHF. Patru mii de suporteri vor fi de partea handbalistelor, la returul cu turcoaicele de la Kastamonu.



După 23-22 în tur, Craiova este cotată cu prima şansă la partida care începe în direct pe Digi Sport 2, astăzi, la ora 18:00. În cealaltă semifinală, Viborg are de apărat un avantaj de trei goluri în deplasarea din Norvegia, cu Kristiansand.v

Rezultatul din Turcia, dar și faptul că echipa a ajuns atât de departe în Cupa EHF a făcut ca interesul pentru meciul retur să fie foarte mare. Biletele s-au pus în vânzare marți, la prețul de 10 lei, și s-au epuizat în mai puțin de trei ore. Suporterii care nu au prins bilet pot vedea meciul pe un ecran uriaș montat pe esplanada Sălii Polivalente. Microbiștii care vor ajunge mai devreme la meciul de fotbal dintre Universitatea Craiova și Poli Iași, programat în aceeași zi, dar de la ora 20.45, pe stadionul „Ion Oblemenco“ vor putea urmări și ei meciul pe ecranele din stadion.

Craiova - Kastamonu: Ana Maria Țicu: Nu vrem să dăm cu piciorul acestei șanse unice

Revenind la partida propriu-zisă, antrenorul principal al echipei SCM, Bogdan Burcea, și jucătoarea Ana Maria Țicu au oferit joi ultimele detalii din tabăra alb-albastră: care este starea de spirit, cum au pregătit returul și ce ar însemna o calificare în finală.

Ana Maria Țicu este de șapte ani la SCM Craiova. Acum, se află în cel mai important moment al carierei sale și traversează o perioadă foarte bună din punct de vedere al formei sportive. De altfel, la meciul de la Kastamonu a fost principala marcatoare a echipei oltene, cu 7 goluri.

„Sunt de mulți ani la echipă, dar nu m-am gândit că vom ajunge până aici, dar vreau să profităm de această șansă imensă. Sâmbătă este o zi mare, avem un meci foarte important, atât pentru noi, ca echipă, cât și pentru suporterii noștri, pentru oraș. Ne așteaptă un joc foarte greu, pe care sperăm să-l câștigăm. Este o mare șansă pentru noi să ajungem în finala Cupei EHF și nu vrem să îi dăm cu piciorul. Și meciul tur a fost greu, nu ne așteptam ca ele să fie atât de luptătoare, de agresive. Recunosc că este o presiune, o emoție, dar nu trebuie să facem decât ceea ce știm cel mai bine, să jucăm și să dăm totul pe teren“, a spus jucătoarea de 26 de ani.

Craiova - Kastamonu:Am avut lipsuri foarte mari în partida tur

La rândul său, antrenorul Bogdan Burcea a spus că toată această săptămână a lucrat cu fetele să remedieze erorile din meciul tur, mai ales din prima repriză și crede că elevele sale trebuie să muncească mai mult ca oricând în cele 60 de minute cât ține meciul pentru a se califica în finală.

Am avut lipsuri foarte mari în partida tur la Kastamonu, în faza de apărare la pivot, toată repriza întâi, la extrema dreaptă, la Uskova, lucruri care ne-au costat. Turcoaicele s-au distanțat la cinci goluri la un moment-dat. Am lucrat aceste lucruri săptămâna aceasta și le vom mai lucra până la ora meciului. Sper ca fetele să fie pregătite, în primul rând, din punct de vedere mental. Este cel mai important lucru, din punctul meu de vedere. Tactic, am arătat în 2018 că știm să ne facem treaba, să ne dozăm efortul, să abordăm finalurile de meci. Am arătat dârzenie, că nu ne dăm bătuți. Trebuie să fim conștienți că indiferent ce adversar întâlneam în semifinală, nimeni nu se dădea la o parte din a-și juca șansa până la capăt. Eu zic că va fi un meci extrem de dificil, trebuie să fim extrem de inteligenți, să știm cum să îl gestionăm din primul până în ultimul minut, să fim atenți la fiecare pas, în apărare. Totul trebuie să se rezume în a ne folosi inteligent mintea. Kastamonu este diferită față de ceilalți adversari ai noștri de până acum. Au o echipă experimentată, au arătat și în grupă asta, clasându-se pe primul loc. Sunt convins că își vor vinde pielea foarte scump. Așa cum pentru noi este inedit ca club, oraș, să mergem în finală, la turci nu s-a întâmplat în istora handbalului așa ceva. Publicul ne va ajuta mult, dar important este ce vom realiza noi ca performanță în teren, pentru că public am avut și când ne-a învins Lada acasă“, a spus Burcea, un tehnician care a mai ajuns de două ori în semifinalele acestei competiții, dar cu Corona Brașov.

Craiova - Kastamonu: Încurajate de Cîrțu și Beldeanu

Handbalistele craiovene au fost vizitate la antrenamentul de miercuri seară de doi dintre marii fotbaliști ai Craiovei Maxima, Sorin Cîrțu și Aurică Beldeanu, cei care au jucat în semifinala cu Benfica Lisabona. Aceștia le-au transmis jucătoarelor mesaje de încurajare și le-au spus să rămână extrem de concentrate la meci.

„Ne-a ajutat foarte mult vizita celor doi. Ne-au spus cuvinte mobilizatoare și ne-au cerut să realizăm ce ei nu au reușit, să jucăm cu un trofeu european pe masă“, a spus Ana Maria Țicu.

Craiova - Kastamonu: "Fetele să fie cu mintea numai la meci"

Bogdan Burcea avea zece ani când Craiova Maxima întâlnea Benfica. Găsește similitudini cu momentul disputării meciului retur de atunci, dar avertizează că jucătoarele au nevoie de liniște, pentru a se concentra numai la meci. „Universitatea făcuse atunci în tur 0-0, ceea ce este similar cu victoria noastră la limită de la Kastamonu. În ceea ce privește handbalul, în urmă cu câțiva ani, antrenorul Dumitru Muși, care era secund la naționala feminină a României în 2005 când am pierdut aurul mondial, îmi zicea că la acea competiție, jucătoarele sale nu erau deloc băgate în seamă, până în finală. Atunci, a făcut președintele deplasarea la competiție și le-a scos pe fete din aluatul lor, cum se spune, și au pierdut. Și eu am zis să avem liniște, fetelor să le fie mintea numai la antrenament și la adversar, pentru că până acum ne-am respectat adversarul atât în teren, cât și în pregătire. Nu le las să se culce pe o ureche, pentru că este vorba de munca lor de până acum. Eu fac totul ca la carte. Nu vreau să am ceva să îmi reproșez!“, a mai spus Burcea. Acesta a mulțumit tuturor celor care au contribuit la performanțele echipei, începând de la jucătoare, suporteri, autorități și sponsori.

Craiova - Kastamonu: "Nu puteam ajunge aici fără Bogdan Burcea"

Prezent la conferința de presă, Sorin Manda, administratorul public al Craiovei și totodată cel care are în atribuții activitatea de la SCM Craiova, este încrezător că echipa de handbal se va califica în finală și l-a lăudat pe tehnicianul Bogdan Burcea. „Am atât de mare încredere că ne vom califica în finală, încât nu m-am gândit niciodată că nu vom ajunge unde suntem acum. Nu puteam fi aici fără Bogdan Burcea, în primul rând, care s-a zbătut, a adus sponsori la echipă. Apoi, sunt de felicitat și fetele. Primăria a decis să organizeze pe esplanada Polivalentei un eveniment, unde se va putea vedea meciul pe ecrane, pentru că ne dorim să ne bucurăm împreună de acest meci. Ne așteptăm la câteva mii bune de oameni să vină acolo și sunt convins că la final antrenorii și jucătoarele vor ieși să salute spectatorii de afară“, a spus Manda. Activitățile de pe esplanadă, intrarea dintre benzinărie, vor începe la ora 16.30, vor cuprinde pe lângă meciul propriu-zis de la ora 18.00, care va fi transmis pe un ecran gigant, un fan corner, picturi pe față, DJ, plus multe alte surpize.