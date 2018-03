Donald Trump, o nouă aventură cu un fost model Playboy iese la iveală. Era căsătorit cu Melania

McDougal, în vârstă de 46 de ani, susţine că l-a întâlnit pe Trump în 2006 la reşedinţa proprietarului revistei Playboy, apoi l-a însoţit pe miliardar în clădirea Trump Tower. La acea vreme, Trump era căsătorit de aproape doi ani cu modelul sloven Melania Knauss.



"Vă pot spune că ne-am văzut cel puţin de cinci ori pe lună, chiar mai mult. După ce am fost intimi, a încercat să mă plătească şi nu am ştiut cum să reacţionez la asta. Nu ştiu ce privire am avut, dar probabil a fost foarte tristă. I-am răspuns că nu sunt genul acela de femeie. Apoi el a spus . M-a rănit că m-a privit astfel. Nu ştiu dacă a mai fost şi cu alte femei la acea vreme, dar eu credeam că sunt singura", a spus Karen McDougal într-un interviu pentru CNN.



Întrebată de către jurnalistul Anderson Cooper dacă regretă această situaţie faţă de Melania Trump, McDougal a răspuns: "Ce poţi să spui în afară de ? Nu aş fi vrut să fiu în locul ei. La un moment dat, mă simţeam atât de vinovată. Era ceva care săpa înăuntrul meu".





Fostul model Playboy susţine că preşedintele SUA a complimentat-o deseori comparând-o cu fiica lui cea mai mare, Ivanka Trump.



"Mi-a spus că sunt frumoasă ca ea şi că sunt o fată inteligentă. A făcut destule comparaţii. Am auzit multe despre ea", a mai spus McDougal pentru CNN.

Casa Albă a emis un comunicat în care respinge declaraţiile lui Karen McDougal ca fiind neadevărate. Donald Trump nu a comentat deocamdată acest subiect.