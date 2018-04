Dosar penal pentru vătămare corporală din culpă în cazul elevei care a căzut de la etaj la şcoală

"La data de 16.04.2018, Poliţia Municipiului Târgu Mureş a fost sesizată prin Apel 112 cu privire la faptul că, în incinta unei unităţi de învăţământ din localitate, o elevă a căzut de la etaj în condiţii necunoscute, fiind posibil să sufere unele leziuni traumatice în urma incidentului. La faţa locului s-a deplasat echipa operativă din cadrul Poliţiei Municipiului Târgu Mureş şi a efectuat cercetarea locului faptei, constatând că victima, respectiv o minoră de 13 ani, elevă în clasa a VI-a, era transportată la UPU SMURD pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de vătămare corporală din culpă, cercetările fiind continuate de către poliţiştii de investigaţii criminale din cadrul Poliţiei Municipiului Târgu Mureş sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureş, urmând a fi dispusă soluţie legală după administrarea tuturor probelor", a arătat IPJ Mureş, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, pentru lămurirea împrejurărilor în care s-a comis incidentul, poliţiştii au audiat mai multe persoane şi au exploatat şi alte mijloace de probă.

IPJ Mureş a mai menţionat că, în urma apariţiei în spaţiul public a unor imagini cu privire la o altercaţie dintre două tinere, care părea a se fi produs în incinta unei unităţi de învăţământ din municipiul Târgu Mureş, la data de 18 aprilie, poliţiştii s-au deplasat la unitatea de învăţământ în cauză şi s-au sesizat din oficiu pentru săvârşirea infracţiunii de loviri sau alte violenţe, în vederea lămuririi situaţiei de fapt.

Totodată, IPJ Mureş a precizat că, în urma verificărilor efectuate, poliţiştii au stabilit identitatea persoanelor implicate în altercaţie, ca fiind două tinere de 16 ani, eleve în clasa a IX-a, pe care le-au audiat în prezenţa părinţilor, dar niciuna dintre persoanele implicate nu a depus plângere penală şi nu a sesizat organele de poliţie cu privire la incident.

"Prevenirea delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor constituie o prioritate naţională ce a fost însuşită şi de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş. Din acest considerent, în fiecare an şcolar se pune în aplicare Planul Teritorial Comun de Acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar, în care, alături de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş sunt implicate mai multe instituţii, respectiv Consiliul Judeţean Mureş, Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Col. Sabin Motora Mureş, Gruparea de Jandarmi Mobilă Târgu Mureş şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Horea" al judeţului Mureş. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş a numit câte un poliţist responsabil de prevenirea şi combaterea faptelor anti-sociale pentru fiecare unitate de învăţământ preuniversitar din zona de competenţă. Lista cu aceştia poate fi consultată pe site-ul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş. De asemenea, în unităţile de învăţământ trebuie să se regăsească datele de contact ale poliţistului responsabil", mai precizează IPJ Mureş.

În plus, zilnic, poliţişti, jandarmi şi poliţişti locali sunt prezenţi în zona unităţilor de învăţământ, atât la începutul orelor de curs cât şi la încheierea acestora, a menţionat sursa citată.

"Având în vedere evenimentele din cursul acestei săptămâni, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş, ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş şi ai Inspectoratului de Jandarmi Judeţean "Col. Sabin Motora" Mureş s-au întrunit şi au stabilit unele măsuri în vederea creşterii siguranţei în şcoli, respectiv organizarea unor întâlniri zonale între reprezentanţii instituţiilor implicate în Planul Teritorial Comun de Acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar cu directorii tuturor unităţilor de învăţământ, în scopul identificării problemelor cu care se confruntă aceştia şi a soluţiilor ce se impun a fi implementate", a mai menţionat IPJ Mureş.