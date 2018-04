DRAMA URIAŞĂ din viaţa Andreei Marin. "Am ajuns să pierd totul!"

Andreea Marin a rememorat cel mai dramatic moment pe care l-a trăit și care i-a dat viața total peste cap, pierderea mamei sale.

"Am crescut cu niște mari cumpene în viață, cu niște mari greutăți, care m-au învățat că nu trebuie să îmi pierd capul și trebuie să rămân cu picioarele pe pământ, pentru că azi ne poate fi bine, mâine, dintr-un motiv sau altul, putem fi la pământ. Într-o zi, din copilul fericit care eram și avea orice, am ajuns să pierd totul, să pierd omul cel mai drag inimii mele, în brațele mele. Mama s-a stins, până am ajuns la spital, în brațele mele, iar eu aveam 9 ani. Lucrurile acestea te marchează. Dacă ești un om puternic, te ridici din genunchi și mergi mai departe", a spus "Zâna".

"Nu trecem cu toții la fel peste un astfel de moment. Când am văzut în jurul meu doar tristețe și neputință, sora mea având doar 4 ani, în momentul în care l-am văzut pe tatăl meu, la 38 de ani, pierzându-și marea dragoste, simțindu-se vinovat pentru asta, deși nu a fost vina lui, cu doi copii mici, nevoit să se descurce în viață, mi-am spus că trebuie să devin puternica din casă. Și asta am devenit", a mai declarat Andreea Marin.