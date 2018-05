Dulceaţă de căpşuni. Cum să faci cea mai aromată dulceaţă de capşuni VIDEO

Iata cum sa faci cea mai aromata dulceata de capsuni, cu 5 retete minunate.

Dulceata de capsuni # Reteta chef Andra Constantinescu

Ingrediente dulceata de capsuni

350 grame capsuni

3 linguri de zahar

zeama de la jumatate de lamaie

3 felii rotunde de lamaie

coaja de la o lamaie

Mod de preparare dulceata de capsuni

Capsunile se curata, se spala si se taie in bucati (daca sunt capsuni mici de gradina se pot lasa intregi) si se pun intr-o cratita, la foc mic impreuna cu zeama de la o jumatate de lamaie pana cand se inmoaie. Cand capsunile s-au inmuiat, se adauga zaharul si cele trei rondele de lamaie si se lasa la fiert, la foc mic, pentru aproximativ jumatate de ora, amestecand din cand in cand, pana cand sosul se ingroasa. Se adauga coaja de lamaie, se mai lasa la fiert inca 10 minute si gata dulceata!

Pentru ca am folosit toata dulceata la reteta de cupcake, nu am conservat-o, insa daca doriti sa folositi reteta pentru a conserva dulceata, ajustati cantitatile dupa regula 1:1 (cantitatea de fruct trebuie sa fie egala cu cantitatea de zahar), lasati dulceata sa se raceasca iar apoi introcudeti-o in borcane si sterilizati in cuptor (intr-o tava cu apa pe fundul careia asezati un prosop) timp de jumatate de ora.

