Ecaterina Andronescu, despre implicarea SRI în politică: N-am înţeles de ce Liviu Dragnea a spus abia acum

"L-am auzit şi eu pe domnul Dragnea. N-am înţeles de ce de abia acum a spus, dar este înspăimântător dacă este aşa. Totuşi în ţara asta normalitatea înseamnă să respectăm legile aşa cum şi le respectă oricine. (...) Mi-e greu să explic acest lucru pentru că normal este, ca atunci când se întâmplă ceva este anormal, să vorbeşti despre acel lucru pentru că poate nu se perpetuează. Eu cred că este bine să vorbim despre lucruri atunci când se întâmplă, dar mai bine mai târziu decât deloc", a susţinut Ecaterina Andronescu, citată de Mediafax.

Întrebată dacă a resimţit implicarea SRI în formarea primului Guvern Ponta, Andronescu a răspuns: „Cum să resimt? Nu am simţit nici când m-au supravegheat şapte luni, când m-au interceptat în toate felurile n-am simţit. Eu nu am fost nominalizată când s-a constituit primul Guvern Ponta. Vă aduceţi aminte că au fost la educaţie mai multe încercări şi eu am ajuns după vreo patru-cinci luni".

Victor Ponta susţine că Liviu Dragnea şi-ar fi dorit să fie ministru de Interne în guvernul USL, cerându-i în acest sens sprijin lui George Maior, la acel moment şef al SRI. Reacţia, după ce Dragnea a declarat că Ponta a primit lista cu membrii Executivului de la Maior.