Elan Schwartzenberg, despre Mazăre: Sunt proprietarul terenului din Madagascar. Mazăre a clacat când procurorii i-au tot deschis dosare

"Am făcut afaceri cu Radu Mazare de la Revoluţie (...) La un moment dat, fraţii Mazăre au fost în Brazilia, au fost în Madagascar, mi-au făcut propuneri de investiţii. Pe unele nu le-am acceptat, pe două le-am acceptat. Am finanţat 30 de hectare de plajă în Brazilia, proprietatea mea, am acceptat achiziţia şi construcţia respectivului proiect, resortul în Madagascar, în ambele datorită faptului că ei le-au identificat şi se ocupă de managementul proprietăţilor. Au un mic procent, acte notariale făcute acum 7-10 ani-15 ani în afara ţării, pe care nu le falsifică niciodată", a declarat Elan Schwartzenberg, la B1 Tv.



Omul de afaceri a spus că el este proprietarul terenului din Madagascar.

Citeşte şi: Elan Schwartzenberg: Un angajat SRI din cercul lui Coldea mi-a zis să plec puţin din ţară. Ce i-a scris şefei DNA

"Eu am trimis în contul fraţilor Mazăre 175.000 de euro în diverse tranşe şi sume, care nu au nicio legătură cu bani primiţi de la Avi Morgenstern. Eu în viaţa mea nu am primit 175.000 euro de la Avi pe care i-am trimis lui Mazăre sau fraţilor lui. Nu, eu în decursul lui 2011, am primit mult mai mulţi bani, am primit poate peste un milion de euro de la Avi pentru diverse servicii, iar fraţilor Mazăre le-am dat bani în cu totul alte condiţii pentru finanţarea resortului din Madagascar. Nu am dat bani niciodată pentru complexul social (...). Sunt proprietarul terenului din Madagascar, da. Radu Mazăre a clacat psihic. Numai nişte nebuni fac zeci de dosare unui om", a completat Schwartzenberg.



Fostul primar al Constanţei, Radu Mazăre, a plecat în Madagascar, unde a cerut azil politic. Aflat sub control judiciar, fostul edil a părăsit România în prima zi de Crăciun, el plecând cu o cursă aeriană care a avut destinaţia Paris, îmbarcându-se pe Aeroportul „Henri Coandă” din Bucureşti. Radu Mazăre a plecat din România pe data de 25 decembrie 2017, la ora 13.00, au afirmat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare. Într-o scrisoare transmisă prin avocaţii săi, Radu Mazăre şi-a motivat plecarea prin faptul că este ţinta statului paralel şi nu va beneficia în ţară de o justiţie independentă, motiv pentru care cere azil politic în Madagascar. Mazăre susţine că va reveni doar când va exista o justiţie reală.