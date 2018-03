Elena Udrea: Nu se pune problema unui zbor de întoarcere. Mă gândesc la o judecată corectă şi la achitare

"Pozele sunt facute in afara Capitalei unde este mai cald, astazi am facut in Capitala unde sunt 17 grade si unde si stau. Suntem in San Jose. Avand in vedere ca poza de ieri a fost cu Bica la o pizza in afara orasului am tinut sa precizez ca si ea locuieste in San Jose si tot la temperaturi de 17 grade. Nu stau la ea. Eu deocamdata am stat la hotel, probabil o sa gasesc o varianta cat mai stau aici, macar primul trimestru de sarcina sa gasesc o varianta mai calda. M-am confruntat cu asa o lipsa de pofta de mancare. Pana acum am slabit 2 kg, dar probabil ca nu o sa am ritmul asta. Sunt bine, insa ma astept sa incep sa iau proportii", a declarat Elena Udrea la România TV.

Despre sarcina sa

"Nu stiu ce isi imagineaza lumea ca e aici, exista servicii medicale la standarde cel putin ca cele din Romania, sunt spitale la care poti apela chiar si cand esti strain in tara. Am un medic care in mod special a recomandat macar primul trimestru sa am grija sa fie liniste. Daca aici e si mai calda si mai liniste, mai putin cand romanii pun poze, e bine sa mai stau macar primul trimestru, sa fiu sigura ca evolueaza fara probleme.

Evitati sa zburati? va mai intoarceti? "Categoric, nu se pune problema. Eu am plecat entuziasmata din Grecia dupa procedura. Ar fi trebuit sa vin cu avionul. Nu a fost cel mai indicat, insa acum este bine sa stau ceva mai linistita, cu mai putin agitatie, ceea ce si incerc sa fac.

Va mai intoarceti? "Eu nu inteleg isteria cu fugitul. Daca plecam in vacanta, sau veneam sa vizitez prieteni e fix acelasi lucru. Nu ma ascund. Daca stiam ca sunt asa interesante pozele puneam chiar eu de la inceput. Concluzia este ca nebunia cu fuga este facuta probabil sa incerce sa acopere scandalurile reale cu care va confruntati la Bucureti si pe care le-am vazut si eu aici.

Daca va dau condamnare veniti? "De ce sa ne gandim la un lucru atat de abuziv? Sa ne gandim ca o sa am parte de o judecata corecta de judecatori care nu au fost pusi de Coldea si ma refer la Ionut Matei si intr-o astfel de situatie nu pot sa fiu decat achitata. Eu la asta ma gandesc. Îmi da sperante ca Orban a fost achitat. Avea acuzatie ca ceruse bani , imi aduce mari sperante ca in doua dosare in care sunt acuzata ca am primit bani si eu voi fi achitata".

Despre starea Alinei Bica

"Chiar daca nu am impins-o cu caruciorul ei, are niste probleme la coloana si face tratamente. Are recomandari medicale, se misca, insa are recomandari si face proceduri aici. Am asistat-o de cate ori am putut, insa nu avem acelasi program. Mananca si pizza, se misca, nu inseamna ca nu are probleme. Ea va poate explica mai bine.



Am avut experienta de la Paris cand sigur am fost urmarite. De data aceasta nu as merge pe aceasta speculatie. Persoanele care ne-au fotografiat venisera inaintea noatra, am ales pizzeria intamplator. Localitatea respectiva are foarte multi romani care nu sunt romani din Romania, sunt fie cetateni americani sau canadieni si au si locuinta de vacanta acolo. Ne-am mai intalnit cu romani ieri, nu toti sunt din #rezist si nu toti pun poze. Sunt foarte multi romani care stau in Costa Rica. Multi locuiesc in Capitala. Chiar acum am luat masa cu cineva din Romania".

"Sederea mea are de-a face cu faptul ca este un climat mai bun pentru starea de sanatate. Chiar si fata de temperatuea de acasa am considerat ca daca tot am ajuns aici sa fiu mai putin agitata, pot sa mai stau aici si sa vin in tara cand sunt mai multe garantii ca evolutia sarcinii e in regula. Asta e motivul pentru care am preferat sa raman. Oricine ma cauta raspund la tel, dar aici telefonul costa foarte mult. Eu cred ca sunt cumpatata. Aici totul e foarte scump. Nu iti poti permite aici ce iti permiti in Romania. E foarte greu sa iti cumperi o casa. Mancarea e de 4 ori mai scumpa decat in Romania".