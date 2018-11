Elevă lovită cu pumnii şi cu picioarele, în plină stradă, de câţiva colegi

Imagini revoltătoare au ajuns, miercuri, pe internet. Într-o filmare cu telefonul postată de o persoană încă neidentificată (a şters-o la scurt timp, nu înainte de a apuca să copiată şi distribuită de alte zeci de ori) se vede cum o adolescentă este luată de păr de o altă fată şi este dusă cu forţa, la întuneric, pe o stradă lăturalnică, potrivit adevarul.ro.

Sunt indicii că este vorba despre cartierul Micro 19, din Galaţi, undeva pe strada Strungarilor, în imediata apropiere a Şcolii Gimnaziale nr. 29, după cum au confirmat unii dintre cei care au văzut materialul video.

De altfel, există indicii că unii dintre cei care participă la scenă (cel puţin trei fete şi trei băieţi) sunt chiar elevi ai amintitei şcoli, însă această informaţie nu a fost deocamdată confirmată de autorităţi.

Din imagini se vede cum fata este luată la întrebări în legătură cu o serie de afirmaţii pe care le-ar fi făcut, apoi este ameninţată cu o bătaia. Deşi adolescenta are o atitudine defensivă, negând că ar fi făcut ceva („Nu am făcut nimic. Mă jur pe ce am mai scump!"), la un moment dat ea este trântită la pământ, trasă de păr şi lovită cu pumnii şi cu picioarele.

Pe fundalul sonor se aud numeroase expresii vulgare rostite de cei care participau sau asistau la scenă. Deocamdată nu se ştie de la ce a pornit conflictul, care pare să se fi derulat marţi seară.

Poliţia şi Inspectoratul Şcolar Judeţean a început anchete pentru identificarea protagoniştilor întâmplării.