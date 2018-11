eMAG.ro BLACK FRIDAY, catalogul pe 2018. Peste 3 milioane de produse la reducere

eMAG.ro BLACK FRIDAY, catalogul pe 2018. Peste 3 milioane de produse sunt disponibile la eMAG de Black Friday cu pana la 90% reducere!

De Black Friday ai 50.000 televizoare, 20.000 laptopuri, 21.000 frigidere, 76.000 telefoane, 190.000 anvelope si alte produse din categoriile electrocasnice, parfumuri, jocuri si jucarii, produse din categoria fashion, dar si auto, mobila si home and deco si bricolaj.



Anul acesta, cel mai mare comerciant online din Romania anunta ca pune la vanzare lingouri de aur de 24K, masini, motociclete si chiar bilete la finala UEFA Champions League!

Cel mai valoros produs din oferta eMag de Black Friday este un BMW i8, masina a carui pret in Romania urca la 138.000 euro, TVA inclus!

Pe langa luxoasa masina, in oferta se vor afla si modele Ford, Skoda, Volvo, Honda si Suzuki, precum si motociclete Aprilia, Piaggio si Kawasaki.

In oferta eMag de Black Friday 2018 vor mai intra bilete la concertele Metallica, Andre Rieu, Maroon 5 si Electric Castle, precum si o multime de pachete turistice, vacante de vara, vacante de iarna, croaziere si vacante exotice, dar si posibilitatea de a inchiria castele si conace!

eMag da startul Sarbatorii Reducerilor pe 16 noiembrie, iar comenzile vor fi livrate pana pe data de 28.

Pentru Black Friday 2018, eMag a construit un depozit cu o suprafata de 126.000 metri patrati, echivalentul a 20 de terenuri de fotbal, care are o capacitate de 2 milioane de produse.

"Am pregatit 50.000 de televizoare, din studii am vazut ca televizorul este cel mai dorit produs de catre romani anul acesta si ne-am pregatit cu oferte bune. Avem 76.000 de smartphone-uri, iar in crestere fata de anul trecut, 20.000 de laptopuri. Sunt multi IT-isti, suntem o tara producatoare de tehnologie, in continuare exista o cerere mare de IT.

21.000 de frigidere, 15.000 de masini de spalat, as face o paralela cu consumul in Romania pe cap de locuitor fata de tarile din centrul Europei sau din Vest: suntem la o treime fata de Cehia la consum de produse electronice si electrocasnice si de 6 ori mai putin fata de Germania. In continuare sunt gospodarii care nu au lucrurile normale pe care noi le avem la oras si in continuare multi oameni cumpara primul produs, altii cumpara produse mai bune.

Vor fi 165.000 de electrocasnice mici disponibile, 235.000 de produse fashion pregatite si de noi si de sellerii din marketplace, este categoria cu cea mai mare crestere de la an la an, este aproape o dublare. Vor fi 100.000 de parfumuri si cosmetice, 300.000 de jocuri si jucarii.

190.000 de anvelope - daca vizitati depozitul veti vedea ce inseamna stocul acesta de anvelope. Necesarul este mare de anvelope de vara de iarna, 300.000 de produse de casa si gradina. Un trend in crestere mare in Romania este cel al sportului si avem 30.000 de articole si echipamente sportive.

Estimam vanzari de 400.000 de milioane de lei, in crestere mare, cu 40 de milioane de lei fata, de anul trecut. Am primit des intrebarea ce castiga eMAg de Black Friday, nu castigam bani, ba din contra investim in Black Friday. Investim pentru ca atragem clienti noi pentru ca o buna parte din ei probabil cumpara pentru prima oara ceva online”, a declarat Iulian Stanciu.