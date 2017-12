Emmanuel Eboue trăieşte O DRAMĂ. "M-am gândit să mă sinucid, am pierdut tot!"

Emmanuel Eboue (34 ani) a divorţat de soţia şi a pierdut tot ce avea. S-a gândit inclusiv la sinucidere, având în vedere greutăţile pe care le-a avut.

"Am pierdut tot după divorţul de soţia mea! M-am gândit şi la sinucidere. Acum, mi-aş dori să mă ajute Dumnezeu. Nu mai am nici măcar o maşină de spălat, nu am bani pentru un avocat. Am câştigat 8 milioane de euro în Turcia (n.n. la Galatasaray), dar 7 milioane i-am trimis acasă, soţiei mele. Nu vreau ca oamenii să ştie că sunt acasă şi stau cu lumina stinsă. Fiicele mele mă sunau până acum două luni. Mi-e dor de ele, mi-e dor să le văd. Simt o o durere mare că sunt departe de ele", a povestit Eboue.

"Poate că Federaţia de Fotbal din Anglia mă va ajuta şi îmi va da un loc de muncă", este dorinţa lui Eboue, care a mai evoluat în Anglia şi pentru Sunderland, după experienţa de la Galatasaray.

"Steaua este interesată de Emmanuel Eboue. Multe cluburi sunt interesate de el. Discutăm cu mai multe echipe în acest moment. M-au sunat multe cluburi, căutăm cea mai bună variantă", spunea anul trecut impresarul lui Eboue.