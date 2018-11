Enterocolita la copii. Iată tot ce trebuie să ştii despre enterocolită

Enterocolita la copii – Cauze

Desi sezonul de vara-toamna este asociat de cele mai multe ori cu cazurile de enterocolita, exista si agenti infectiosi care se manifesta cu preponderenta iarna (rotavirusurile sau virusul Norwalk). Enterocolita in randul copiilor este un fenomen des intalnit din mai multe cauze. De exemplu, spalarea mainilor nu se face temeinic. Copiii baga diverse lucruri in gura. Cei inscrisi in colectivitate sunt si mai predispusi.

Copilul se poate infesta daca mananca alimente sau bea apa contaminate. Dupa cum la fel de "vinovate" pot fi si tacamurile infestate.

Enterocolita la copii – Simptome

Simptomele pot aparea dupa cateva ore de la infestare sau chiar la cateva zile, in functie de agentul care a determinat infestarea. Lipsa poftei de mancare ar trebui sa fie primul indiciu ca ceva nu este in ordine.Un copil cu enterocolita poate avea diaree, varsaturi, dureri abdominale, febra, frisoare, stare generala alterata. Nu este neaparat ca un copil sa manifeste toate simptomele simultan. In functie de gravitatea bolii, pot aparea unul, doua sau mai multe simptome.

Enterocolitele sunt periculoase nu numai din cauza virusurilor, bacteriilor si parazitilor care le declanseaza, ci si din cauza urmarilor de durata ale infectiei. In special la bebelusi poate fi afectat sistemul digestiv si se pot ramane cu sensibilitate pentru durata intregii vieti.

Alte efecte majore ale enterocolitei sunt deshidratarea si malnutritia.

