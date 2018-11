Eugen Teodorovici: Guvernul îşi menţine acelaşi punct de vedere că va fi o creştere economică aşa cum am prognozat

"În fiecare an e o discuţie continuă şi Fondul Monetar, care a fost ieri, am avut discuţii cu Fondul Monetar, cei de la Comisia Europeană, Consiliul Fiscal şi, repet, este o părere pe care o luăm în calcul, e de bun simţ şi corect să iei în calcul toate aceste puncte de vedere, noi ca şi Guvern ne menţinem mai departe acelaşi punct de vedere că va fi o creştere economică aşa cum am prognozat", a precizat Eugen Teodorovici, la Palatul Parlamentului.

El a adăugat că istoria arată că România a avut dreptate în această privinţă.

"Istoria arată că noi am avut dreptate de-a lungul timpului, închiderile de an, execuţia bugetară de la an la an au arătat că ceea ce Guvernul a anticipat a fost şi corect, că am vorbit de fonduri europene, că am vorbit de deficit, inflaţie. Apropo de inflaţie, mai e o lună de zile când se va confirma încă o dată că cei care au spus că ajunge inflaţia la 12% sunt nişte habarnişti", a susţinut ministrul de Finanţe.

Comisia Europeană a revizuit, semnificativ în scădere, estimările referitoare la creşterea economiei României în 2018, de la 4,5% la 3,6%, în timp ce în 2019 mizează pe un avans de 3,8%, faţă de 3,9% cât estima în primăvară, potrivit previziunilor economice de toamnă publicate joi.

