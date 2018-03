Eveniment important: Soarele este în conjuncţie cu Chiron, vindecătorul ranilor! Ce dureri vechi îţi ies la suprafaţă acum

Chiron simbolizeaza vindecatorul de rani. Fiecare om are in harta sa natala pe Chiron intr-o anumita configuratie si el reprezinta la fiecare cea mai mare si grea rana pe care o are si o poarta dupa el in aceasta viata, dar si toate eforturile pe care le face ca sa isi vindece aceasta rana. Chiron a fost numit dupa centaurul din mitologia greceasca ce era un vindecator si invatator intelept dar care, in mod ironic, nu a putut sa se vindece pe el insusi.

Duminica 18 martie 2018 a avut loc conjunctia Soare Chiron ale carui efecte puternice se resimt in urmatoarea saptamana. Soarele in conjunctie cu Chiron reprezinta ocazia de vindecare a propriilor mari dureri si rani purtate de ani de zile ce are loc in fiecare om. Daca iti simti vechi dureri revenind in mintea si viata ta, inseamna ca ti se da ocazia sa le confrunti si vindeci, nu sa le ascunzi din nou si sa te prefaci ca ele nu exista.

Aceasta importanta conjunctie cu semnificatie spirituala ofera sufletului ocazia sa se manifeste in lume prin durerea traita. Daca, de exemplu, o mama poarta in ea durerea dorului de copilul ei ce sta prea mult timp departe de ea, mama poate sa se prefaca ca nu are aceasta durere si sa o inabuse. Insa Chiron cand este in conjunctie cu Soarele se manifesta la intregul sau potential si va face de asa natura incat o intamplare a vietii sa ii reactiveze foarte clar mamei acea durere pentru ca ea sa o recunoasca, sa nu o mai ascunda, sa nu o mai nege, sa o vindece si sa dea lumii darul sau nascut din acea durere. Poate ca acea rana o face sa fie mai atenta la copii, sa faca actiuni pentru copiii de varsta copilului de care ii este dor, sa ii ajute pe parintii care trec prin dureri similare.

Cu alte cuvinte, Chiron ne indeamna ca in loc sa cedam disperarii ranii si durerii din cauza propriei suferinte, sa ne ducem spre lume ca altii sa nu mai experimenteze durerea simtita de noi. Multi oameni au avut o copilarie grea si la maturitate au devenit psihologi sau terapeuti, tocmai ca sa ii ajute pe altii sa gestioneze dureri similare. Parinti care si-au pierdut copiii in accidente cauzate de soferi beti, formeaza un grup de suport ca alti parinti sa stie ca nu sunt singuri.

