Eveniment: Luna plină în Taur scaldată în energia Scorpionului şi a lui Uranus! Secrete, simţuri, schimbare! Ce să faci, ce să ştii?

Din pricina locatiei Soarelui si a apropierii sale foarte mari de Luna plina in Taur din 24 octombrie, vom experimenta un cumul de energii, mai ales ca in scena joaca un rol activ imprevizibilul Uranus retrograd in Taur, aflat in aspect astral cu Luna plina.

Lunile pline au mereu un fel de intensitate

Unii oameni experimenteaza varfuri si cresteri epice in viata lor sau caderi abrupte sau intalniri cu totul imprevizibile care le marcheaza viata.

Din punct de vedere energetic, Universul ne cere sa ne uitam la propria transformare, schimbare si regenerare, asa cum se intampla acum si in exterior.

Soarele se alatura altor trei planete aflate si ele deja in Scorpion: Mercur, Jupiter si Venus retrograd.

Indiferent in ce context astral are loc, Luna plina in Taur inseamna intotdeauna simtire, senzualitate si placeri lumesti. Aceasta Luna plina ne aduce un veritabil banchet cu delicii. Este timpul sa iti sarbatoresti simturile, sa te rasfeti. Taurul este cel mai senzual semn, deci mancarea, bautura, muzica, dansul, lucrurile scumpe si orice incanta simturile sunt permise. Mananca, bea, saruta si fii vesel ca traiesti !

Foloseste aceasta Luna plina sa iti cureti vechi dureri pe care le-ai descoperit din sapaturile Scorpionului si apoi lasa frumosul, iubirea si placerea sa iti mangaie si incante simturile pamantesti!

Taurul are o energie care ne impamanteaza. In combinatie cu Scorpionul, ne reaminteste de intentiile si planurile noastre si unde se afla ele acum, in special daca ne-am propus anumite actiuni concrete acum 6 luni cand Luna noua a fost in Taur.

Intreaba-te acum : Ce ma face sa ma simt in siguranta si stabilitate? Ma mai face acelasi lucru, aceleasi locuri, aceiasi oameni, acelasi mod de a actiona si de a trai ? Vreau sa raman aici unde sunt acum ? Vreau sa ma mut in alta locatie sau chiar in alta tara?

Si totusi, ce e specific acestei Luni pline este o mare cantitate de energie in plus, din cauza conjunctiei cu planeta surprizelor, Uranus, planeta responsabila cu marile treziri, care acum e retrograd tot in Taur.

Taurul este foarte fizic. lui ii place sa posede lucruri ca sa se simta in siguranta. Vrea asigurari de viata si un cuib primitor pentru viitor. Ii place orice este tangibil. De aceea, spune multumesc pentru orice este concret si tangibil acum in viata ta, in special pentru lucrurile simple pe care multi le luam ca si cum sunt firesti si ni se cuvin. Cum ar fi sa sarbatorim rasaritul, ploaia si mancarea?

Este un timp in care ni se cere sa constienti de tot ce ne inconjoara si sa apreciem.

