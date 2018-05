EXATLON. Cosmin Cernat a anunţat închiderea concursului. Concurenţii, bulversaţi. "Se va sfârşi în această săptămână"

"Urmeaza cea mai grea perioada si cea mai grea saptamana. Va fi o saptamana intensa, cu eliminari rapide, cu multa emotie, cu multa tensiune. Tot ceea ce ati acumulat in aceste luni de zile se va sfarsi in aceasta saptamana", le-a dezvaluit Cosmin Cernat concurentilor, potrivit kanald.ro.

"Saptamana urmatoare vor fi 3 eliminari si veti ramane 4. Cei 4 se califica in semifinale. In semifinale vor fi meciuri intre voi. Veti juca intre voi, si din 4 veti ramane doi care veti merge in marea finala, programata miercuri, 23 mai", a lamurit ulterior Cosmin cum se va desfasura cea mai importanta saptamana din Exatlon.

"Auzind vorbele tale, s-a dat un refresh pentru mine. Ma simt ca si cum as fi intrat din nou in concurs si simt ca sunt pregatit sa duc aceasta saptamana pana la capat", a marturisit Alex de la Razboinicii.

"Ma bucur ca mai avem putin pana ne revedem familia. In acelasi timp, am foarte mari emotii, se apropie finalul. Am foarte mari emotii", a spus Larisa de la Faimosii.