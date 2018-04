EXATLON 18 APRILIE. E scandal mare: "M-am cam săturat de Giani Kiriţă". Răsturnare de situaţie la eliminarea de miercuri seară

EXATLON 18 APRILIE. Desi au parasit competitia EXATLON, Andrei Stoica si Anda Adam ii urmaresc cu sufletul la gura pe fostii lor colegi. Ceea ce s-a intamplat aseara in competitie nu i-a lasat indiferenti pe fostii "Faimosi" .

"Imi pare rau ca au pierdut inca o data eliminarea Faimosii. Haideti sa ii votam, ca cei mai buni sa ramana. Imi pare rau si de discutiile aparute intre baieti si Diana Belbita, sper sa nu se strice armonia din echipa Faimosilor.

Cred ca Diana, inca de la inceputul concursului a avut o prestatie foarte buna, a adus puncte decisive, a castigat stafete si a dus de multe ori echipa la masa. Voi cine ati vrea sa ramana? Cine ati vrea sa plece?", a scris Andrei Stoica pe pagina sa de Facebook, iar comentariile nu au intarziat sa apara.

"M-am cam saturat de Faimoşi si mai ales de Giani... cred ca din seara asta devin Războinic", i-a raspuns un fan lui Andrei.

Nici Anda Adam, prietena Dianei Belbita, nu a ramas indiferenta la ceea ce i s-a intamplat "Printesei Razboinice" si a postat un mesaj de sustinere pe pagina de Facebook in care isi indeamna prietenii sa o voteze pentru a ramane in competitie.

Giani Kirita a marturisit ca Diana nu a prea castigat puncte si ca o alta colega e mai buna decat ea, in timp de Draghia i-a reprosat sportivei ca nu stie sa inoate. Roxana Kirita e de partea tatalui ei, asa cum era de asteptat. “Toata aceasta zarva care s-a creat in urma unei eliminari mi se pare fara rost, deoarece nu consider ca s-au facut unii pe altii pe la spate sau ca baietii vor sa ramana numai ei. Pur si simplu s-au propus in functie de performantele sportive in cadrul competitiei si este ceva foarte corect si obiectiv. Era de asteptat ca la un moment dat in concurs vor aparea fel si fel de discutii pentru ca raman din ce in ce mai putini si fiecare isi doreste sa nu fie propus pentru eliminare. Dar pana la urma Exatlonul il va castiga un singur om, nu 10. Si nimeni nu ar trebui sa se supere atat timp cat exista niste motive si explicatii pentru care se propune cineva pentru eliminare”, ne-a declarat Roxana.