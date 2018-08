EXATLON 2. O multiplă campioană la gimnastică participă în următorul sezon al showului FOTO

EXATLON ROMANIA. In 2001, Silvia Stroescu aducea, de asemenea, medalia de aur Romaniei la Campionatele Mondiale de Gimnastica Artistica de la Gent (Belgia), scrie wowbiz.ro. Sportiva are in palmares 24 de titluri internationale si 17 titluri nationale, iar acum este, oficial, una dintre componentele echipei "Faimosii", la Exatlon 2.

„Am urmarit primul sezon "Exatlon" si am remarcat ca este o emisiune care promoveaza sportul si valorile sportive, motiv pentru care pornesc, cu bucurie, in aceasta competitie. Consider ca este o adevarata provocare, atat din punct de vedere al aptitudinilor, al pregatirii fizice, cat si din punct de vedere al confortului cotidian. Va trebui sa imi demonstrez mie insami ca ma pot adapta la conditii diferite de efort si de convietuire. Imi lipsesc foarte mult cantonamentele, antrenamentele si competitia in sine, lucruri pe care le voi retrai, cu siguranta, la "Exatlon", a declarat Silvia Stroescu.