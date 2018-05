EXATLON 6 MAI 2018 LIVE VIDEO KANAL D. Cine este cel mai votat concurent? Codurile de vot pentru Razboinici si Faimosi

EXATLON 6 MAI 2018, LIVE KANAL D UPDATE Traseu cu miză importantă la jocul de azi! Faimoșii și Războinicii se vor duela duminică pentru un premiu care constă în ieșirea din tabără.

Echipa care va câștiga va merge la Santo Domingo și va face cumpărături, după cum a anunțat prezentatorul Cosmin Cernat.

Traseul din această seară este cel care are cel mai spectaculos început, după cum susține realizatorul show-ului.v





EXATLON 6 MAI 2018, LIVE KANAL D. Concurenții de la Exatlon pot fi votati prin SMS. Publicul este cel mai important factor in eliminarea unui concurent, iar Cosmin Cernat a dat startul votului. Timp de cinci zile, trebuie sa iti votezi favoritul pentru a-l tine cat mai mult in Republica Dominicana in competitia Exatlon.

EXATLON 6 MAI 2018, LIVE KANAL D. Exatlon îți dă posibilitatea să-ți votezi concurenții preferați prin SMS la numărul de telefon 1456 și așa îi poti sprijini pe cei pe care îi vedeți de 4 luni la Kanal D.

EXATLON 6 MAI 2018, LIVE KANAL D. Cosmin Cernat a făcut anunțul în această seară! Oricare din cei 8 concurenți poate fi votat prin SMS la numărul 1456, trimitând codul alocat fiecărui concurent. Cosmin Cernat a anunțat că în această săptămână nu vor fi eliminări la Exatlon, de asemenea prezentatorul a anunțat ca fanii emisiuni își pot vota concurenții prin SMS.

EXATLON 6 MAI 2018, LIVE KANAL D. Coduri de vot SMS Exatlon. Trimite un SMS la 1456 și votează-ți concurenții. Iată codurile pentru fiecare echipă.

Faimoșii coduri de vot SMS Exatlon

Cătălin cod: 11

Larisa cod: 12

Valentin: 13

Vladimir cod SMS 14

Războinici coduri de vot SMS

Alex cod SMS: 21

Ionuț cod SMS: 22

Roxana cod SMS: 23

Ștefan Cod Sms: 24

EXATLON 6 MAI 2018, LIVE KANAL D. UPDATE. „Aveti sansa se va sustineti favoritii. Pe toti. Timp de cinci zile fiecare concurent va primi un cod, iar voi trebuie sa trimiteti mesaj cu codul fiecaruia dintre ei. E ultima sansa de a fi alaturi de ei si a-i trimite cat mai sus. Pentru glorie si pentru acel premiu pe care nu-l putem neglija, de 100 de mii de euro. In aceasta saptamana nu vom avea eliminare. Player of the week si cel care castiga imunitatea sunt protejati. Ceilalti sunt propusi. Cine are cele mai putine voturi de sustinere, pleaca acasa.