EXATLON. COSMIN CERNAT. "Am fost acuzat". Declaraţia aşteptată de fanii Faimoşilor şi Războinicilor

COSMIN CERNAT - EXATLON ROMÂNIA. Cu o carieră de peste 20 de ani în jurnalismul sportiv, Cosmin Cernat este, în prezent, prezentatorul emisiunii Exatlon, difuzată de sâmbătă până miercuri la Kanal D, scrie dcnews.ro. "De-a lungul carierei mele de comentator sportiv, am fost acuzat că țin cu Dinamo, cu Steaua, cu Rapid. Probabil, sunt telespectatori care afirmă că sunt mai apropiat de Faimoși sau de Războinici, dar nu o să pot să spun că am vreun favorit, pentru că nu am, și asta dintr-un singur motiv: toți cei care mă cunosc din lumea sportului știu că eu iubesc sportivii, indiferent dacă încheie competiția pe locul 7 sau pe primul loc", a declarat Cosmin Cernat pentru publicația TV Mania.

COSMIN CERNAT - EXATLON ROMÂNIA. În numărul din această săptămâna al TV Mania puteți citi un amplu material despre viața Războinicilor și a Faimoșilor dincolo de ce se vede pe micul ecran.