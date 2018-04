EXATLON. Diana Belbiţă rupe tăcerea. Primele declaraţii după eliminare. Ce spune despre Kiriţă şi Cazacu

Belbiță a vorbit despre ce se întâmplă la Exatlon, dar și despre colegii săi din echipa Faimoșilor, Giani Kiriță și Cătălin Cazacu, scrie huff.ro.

Citeşte şi EXATLON ROMANIA: Răsturnare teribilă de situaţie, nimeni nu se aştepta la asta. Anunţul făcut de Giani Kiriţă

„În prima parte nu am mâncat nimic. Am fost atât de tristă că am ieșit, încât nu am avut poftă de mâncare. După, am mâncat niște ciocolățele. Nu pot râcă pentru ce s-a întâmplat și nu o să pun la suflet.

Sunt convinsă că după ce se termină totul o să ne întâlnim și o să ne simțim bine împreună. După ce stai 3 luni cu oamenii ăștia, nu ai cum să nu legi prietenii. Regret că am ieșit, mi-aș fi dorit să mai rămân. A fost greu că am ieșit cu mici discuții", a spus Diana Belbiță.

Luptătoarea a vorbit și despre eliminarea surprinzătoare a Dianei Bulimar și a precizat că Exatlon nu este regizat.

„Plecarea lui Didi și a mea a fost un ȘOC, dar tot ce se întâmplă la Exatlon e real 100%. Acolo nu este nimic regizat. Nici nu are ce să fie regizat. Ce se vede la televizor, aia e tot ce aveam", le-a explicat ea fanilor.

Diana a vorbit și despre Cătălin Cazacu și Giani Kiriță, cei cu care a avut divergențe înainte de a părăsi competiția. Ea a spus că și-ar dori să vadă faza de final când Cătălin și Giani au lăcrimat pentru plecarea ei.

Citeşte şi CASTIGATOR EXATLON ROMANIA: publicul a votat, Diana Belbita a fost eliminată de la EXATLON. Prima reacţie

„Nu am apucat să văd faza de final când Cătă și Giani au plâns. Probabil a fost un șoc și pentru ei, chiar dacă eu le-am spus de pe zi că voi plecă acasă", a dezvăluit Diana Belbita.

Ce i-a șoptit Belbiță lui Giani Kiriță, înainte să plece de la Exatlon

Cât despre rezultatele mai slabe din ultimele săptămâni ea a spus că o accidentare la genunchi a cam ținut-o pe loc.

„Am niște probleme la genunchi, motiv pentru care, probabil, pe traseu mai pierdeam niște secunde. După ce mă refac, revin în ring.", a mărturisit Diana în live-ul pe care l-a făcut pentru fani.