EXATLON ROMANIA 12 MAI 2018 LIVE VIDEO KANAL D: Emoţii mari la conursul de sâmbătă, cine riscă eliminarea

EXATLON ROMANIA 12 MAI 2018 LIVE VIDEO KANAL D: Cosmin Cernat a spus STOP VOT in Arena de miercuri.

Telespectatorii au avut ocazia sa isi sustina favoritii prin vot timp de 5 zile in faza finala a competitiei.

"E momentul in care eu spun STOP VOT, e momentul in care toate energiile voastre, ale celor de acasa, s-au materializat in sustinerea acestor 8 atleti extraordinari de la EXATLON Romania, editia 2018", a spus Cosmin Cernat.

Dupa aceasta perioada in care nu au fost eliminari urmeaza jocul de protectie EXATLON. Ca si pana acum in fiecare echipa protejati vor fi doi concurenti: cel care va fi desemnat player of the week si cel care va castiga jocul personal.

Ceilalti doi membri ramasi vor fi nominalizati automat pentru eliminare, urmand ca cel care a primit cele mai putine voturi de sustinere in aceste 5 zile sa plece acasa.

EXATLON ROMANIA 12 MAI 2018 LIVE VIDEO KANAL D: "Fiecare membru al echipei câștigătoare poate să vorbească la telefon cu un membru al familiei. Familia este extrem de importantă pentru ei", a spus Cosmin Cernat, prezentatorul emisiunii difuzate de sâmbătă până miercuri la Kanal D.