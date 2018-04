EXATLON ROMANIA 14 APRILIE 2018 LIVE VIDEO KANAL D: Nebunie în concursul de sâmbătă seară, se varsă lacrimi multe ONLINE STREAMING

EXATLON ROMANIA 14 APRILIE 2018 LIVE VIDEO KANAL D: Sambata, 14 aprilie, fanii competitiei Exatlon vor avea parte de un episod care ii va tine cu sufletul la gura! In cel mai nou episod Exatlon, Razboinicii si Faimosii vor avea parte de un duel aprins!

Iar miza este una mare! Echipa care va castiga proba va primi informatii din partea familiei, acesta fiind unul din cele mai ravnite premii de la Exatlon!

Febra Exatlon cuprinde planeta! Columbia promoveaza show-ul cu imagini din Romania! SUA a achizitionat formatul si-l va difuza la nivel national.

Statele Unite si Columbia au anuntat ca au achizitionat formatul Exatlon care a revolutionat piata televiziunii in Romania, Mexic sau Brazilia.

In SUA, show-ul va fi difuzat la nivel national in reteaua Telemundo-NBCUniversal, cu sediul la Miami, o retea de limba spaniola. „Telespectatorii nostri pot beneficia in continuare de formate de divertisment fabuloase. Exatlon este un show urias, care se adreseaza intregii familii si in care telespectatorii vor avea parte de competitie intre concurenti hispanici de pe tot teritoriul Statelor Unite”, a anuntat Luis Silberwasser, presedinte Telemundo.

EXATLON ROMÂNIA, 14 APRILIE 2018. Se pare că cei patru Războinici sunt o echipă formidabilă deoarece reușesc să câștige mai multe meciuri în fața adversarilor acum decât atunci când erau opt. Săptămâna trecut, mai exact miercuri seară, a fost încă un meci pe muchie de cuțit, cu răsturnări multiple de scor. Confruntarea a început cu un avans al Războinicilor, Faimoșii au recuperat handicapul și au preluat conducerea, scorul ajungând la un moment dat 8-5 în favoarea Faimoșilor.

EXATLON ROMÂNIA, 14 APRILIE 2018. Războinicii au punctat de trei ori la rând și scorul a devenit egal, moment în care cel mai bun băiat și cea mai bună fată din fiecare echipă au fost aleși pentru a concura. Bătălia decisivă s-a dat sub forma unei ștafete, câștigată, "la mustață", de Războinici, care s-au delectat cu pizza la un restaurant.