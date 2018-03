EXATLON ROMANIA: Giani Kiriţă este ca şi eliminat. Scandal monstru după emisiunea de la Kanal D

EXATLON ROMANIA: Inca de la inceput, Giani a fost cel mai vocal concurent, recunoscand de cateva ori ca el face un joc "psihologic", adica incearca sa isi intimideze adversarii prin limbaj.

"De cand a inceput concursul, sa imi zica numai d-astea si ma face in toate felurile... Nu e OK, iti dai seama ca ma afecteaza! SI cand intrece limita, cum a facut-o ieri, chiar m-a afectat", a marturisit Alex in fata colegilor sai de echipa.

Razboinicii au decis sa nu se mai lase influentati de acest tip de comportament, sa se concentreze doar la joc. "Speram ca in urmatoarele zile sa se regleze totul".