EXATLON şi-a desemnat marele câştigător. Ce va face acesta cu premiul de 100.000 de euro

„Marea finală bate la uşă şi aduce cu ea premiul de 100000 de euro pe care, dacă îi câştigă, Vladimir îi va dona taberei MagiCAMP. Aceasta comunitate de oameni minunaţi organizează tabere pentru copiii cu afecţiuni oncologice şi copiii care au suferit arsuri grave.

Voluntarii, personalul MagiCAMP, cadrele medicale şi psihologii specializaţi se îngrijesc ca micuţii să aibă parte, timp de o săptămână, de distracţie cu ateliere de muzica, teatru, pictura, parc de aventura, bălăceală în piscină şi multe alte activităţi care costă foarte mult împreună cu toate îngrijirile necesare.

Vara trecuta, Vladimir a vizitat tabăra MagiCAMP pentru a doua oară şi a încercat să aducă zâmbete pe feţele copiilor care au suferit arsuri grave. Prima data, în 2015, el s-a întâlnit cu copii care sufereau de afecţiuni oncologice.

Mă bucur ca a ajuns până aici şi e atât de aproape să-şi îndeplinească visul de a ajuta MagiCAMP să aducă bucurie în sufletele copiilor loviţi de boli crunte şi alte nenorociri. Am visat de curand că Vladimir m-a întrebat ce-mi doresc, iar eu i-am răspuns că vreau să ajungă în finală. El mi-a spus că vrea să zboare. Stiu că zborul e metafora ajutorului pe care el vrea să îl ofere copiiilor prin MagiCAMP şi sper ca asta sa fie răsplată efortului făcut în ultimele cinci luni", a scris Alice, iubita lui Vladimir Draghia, in numele lui.

La finalul emisiunii de miercuri seara, Vladimir Drăghia a spus: "La inceputul emisiunii voiam sa donez jumatate din bani, daca as castiga, dar am realizat ca nu ar fi cinstit sa pastrez niciun banut din cei castigati aici pentru ca altii au mai mare nevoie. Vreau sa dau un exemplu fiicei mele, care cand va creste vreau sa spuna «tata a avut 100.000 de euro, toti, nu dintr-un milion, si i-a donat pe toti», si celor de acasa, care, daca eu am putut sa donez toti banii astia, dupa 5 luni de munca, de suferinta si de dormit pe scanduri, pot dona nu 100 de euro, dar poate 5, 3, un euro, timp, atentie, celor care au atata nevoie".

Ionut Sugacevshi, dezamagit de infrangerea la votul publicului, a mărturisit, plângând, ca visul lui era ca din banii castigati sa isi construiasca o casa pentru el si familia sa si sa faca nunta. Impresionat de lacrimile lui Ionut, Drăghia i-a promis că se va ocupa personal de nunta sa, pe plaja pe care o administreaza, urmand sa suporte toate cheltuielile evenimentului.