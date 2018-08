Familie cu doi copii spulberată de tren. Mecanicul de locomotivă face mărturii cutremurătoare: Am scos una dintre fetiţe

Un accident feroviar a avut loc marți seară în localitatea Vlădeni, din județul Iași, unde un tren a acroșat un autoturism la trecerea la nivel cu calea ferată. Masina cu numere de Italia a fost tarata aproximativ 100 metri. In urma accidentului au rezultat patru victime, 2 adulti si 2 copii. Cele doua persoane adulte sunt inconstiente.

"Soferul nu s-a asigurat deloc. Eu am franat dar sunt si eu om, mai mult nu am putut face. El trebuia sa se asigure, cand a vazut ca ma apropii a calcat pedala de acceleratie crezand ca va reusi sa treaca. Cand am coborat am evaluat imediat situatia, sa vad daca pot ajuta in vreun fel. Am scos una dintre fetite, care era in partea dreapta", a declarat mecanicul de locomotiva, potrivit bzi.ro.

In urma accidentului feroviar de la Vladeni au rezultat patru victime: Doua fetite de 1 an si jumatate si 4 ani au scoase din masina si intubate; soferul era incarcerat inconstient, a fost si el intubat; sotia acestuia, inconstienta, a fost si ea intubata. Victimele vor fi transportate la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Sfanta Maria si la Spitalul Sfantul Spiridon.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Iași au declarat că au fost anunțați despre producerea unui accident feroviar.

„Am fost sesizați cu privire la producerea unui accident feroviar pe raza localității Vlădeni, din județul Iași. Din primele informații reiese că un tren a acroșat un autoturism la trecerea la nivel cu calea ferată. În autoturism se aflau patru persoane, respectiv doi adulți și doi copii. Conform acestor date, cei doi adulți ar fi în stare de inconștiență", a declarat pentru mediafax purtătorul de cuvânt al IPJ Iași, Anca Vîjiac.

La fata locului au intervenit 5 ambulante, doua echipaje de pompieri si mai multe echipaje de politie.