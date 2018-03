Fasolică în crustă de pâine

Cu o seara inainte de a prepara fasolea o vom pune la inmuiat intr-o oala cu apa pana dimineta.

Fasolea inmuiata se pune intr-o oala cu apa impreuna cu scarita afumata,morcovul,jumatate de ceapa taiata marunt si ardelul kapia.

Separat calim cealalta jumatate de ceapa pana devine sticloasa,adaugam bulionul si turnam compozitia peste fasole.

La final condimentam cu sare,piper,cimbru si adaugam cubul de MAGGI cu gust de Afumatura.Mai lasam sa traga 2-3 clocote dupa care oprim focul si lasam sa se raceasca.

Si pentru ca aveam faina si drojdie in casa si de mult aveam in plan reteta aceasta am framantat repede o coca si am facut paine de casa in care am servit fasolica.

Poftă bună!

