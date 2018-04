FCSB - CFR CLUJ 1-1. Dan Petrescu: "Ciupiţi de arbitraj am fost". Nicolae Dică: "Important este că suntem pe primul loc"

FCSB - CFR CLUJ 1-1. "Au fost multe lucruri care m-au deranjat, dar arbitrul n-a avut nicio vină la golul lor. Aşa, ciupiţi cum am fost în tot play-off-ul am fost şi astăzi", a spus Petrescu la Digi Sport. "Am jucat împotriva echipei care pe teren propriu nu pierde, ştiam că e foarte bună pe atac, ştiam că sunt favoriţi la câştigarea campionatului după ultimele rezultate... Prima repriză a fost un 0-0 fără prea multe ocazii. În repriza a doua am avut 2-3 situaţii să închidem meciul. Golul lor a venit la singurul şut pe poartă pe care l-a avut FCSB. Îi felicit pe băieţi, dar din păcate sunt foarte trişti în cabină. Am arătat că avem spirit, avem caracter, avem organizare, din păcate de patru ori am condus FCSB şi am terminat 1-1, cred că nu s-a mai întâmplat aşa ceva. N-am ce să reproşez la nimeni nimic, până cum a fost un an extraordinar făcut de băieţi", a mai afirmat el.

Petrescu este de părere că FCSB are un meci foarte uşor în etapa următoare, cu CSM Poli Iaşi, spre deosebire de CFR Cluj, care va întâlni CSU Craiova. "Meciul următor îl avem mult mai greu decât Steaua, Steaua cred că se plimbă pe acolo. Noi sperăm să batem Craiova. Cel mai important să facem nouă puncte, dacă nu facem nouă puncte nu avem nicio şansă. Şansele sunt 70 la sută Steaua, 30 la sută noi, cum am apus înaintea meciului".

Tehnicianul speră să îi poată mobiliza pe jucători după remiza de pe Arena Naţională. "Din păcate de patru ori dacă eşti egalat de la 1-0 nu ai cum să emiţi pretenţii mai mari".

Tehnicianul echipei FCSB, Nicolae Dică, a declarat, duminică seară, după remiza cu CFR Cluj, scor 1-1, că şi-ar fi dorit mai multă personalitate pe faza ofensivă, însă important este că jucătorii au reuşit să revină după ce au primit gol şi au egalat, ceea ce îi dă încredere înaintea ultimelor etape.

"Îmi doream pe faza ofensivă să facem mai mult, să avem mai multă personalitate, dar nu am reuşit. Important este că am crezut până la final şi am avut reacţie după ce am primit golul şi am reuşit să egalăm. Important este că avem reacţie, că am reuşit să revenim, şi asta îmi dă încredere. Important este că suntem în continuare pe primul loc, depindem doar de noi. Avem o şansă în plus acum faţă de cei de la CFR Cluj, dar ne aşteaptă trei jocuri foarte grele. Trebuie să fim concentraţi în continuare sută la sută", a spus Dică.

El a precizat că în repriza a doua i-a spus lui Culio ca jucătorii clujeni să nu mai simuleze că sunt faultaţi. "I-am spus lui Culio că tot simulau, tot au stat pe jos, i-am spus să nu se mai arunce atât, şi lui şi lui Omrani".

Formaţia FCSB a terminat la egalitate, scor 1-1, partida disputată, duminică, pe Arena Naţională, în compania echipei CFR Cluj, în etapa a şaptea a play-off-ului Ligii I, reuşind să egaleze datorită unui gol marcat în minutul 90+1. Echipa lui Nicolae Dică se menţine pe primul loc în clasament, având 43 de puncte, iar clujenii sunt în continuare pe 2, cu 41 de puncte.

Golurile au fost înscrise de Planic '90+1 pentru FCSB şi Djokovic '76 pentru CFR Cluj.