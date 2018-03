Femeie cu mâna făcută praf la locul de muncă, fără drept la pensie. Medic: Regret că nu i-am amputat mâna

Într-o postare publicată pe contul său de Facebook, şeful Secţiei de Chirurgie Plastică şi Reconstructivă de la Spitalul Judeţean Braşov, medicul Dan Grigorescu, a povestit cum o pacientă pe care a operat-o, o femeie în vârstă de 45 de ani, nu primeşte pensie de boală, deşi nu-şi poate folosi mâna dreaptă.

"Aşa nu se mai poate! Am lăsat să treacă suficient timp pentru ca aceia care ar fi putut face ceva la modul omeniei profesionale s-o facă. N-au făcut-o! Pentru asta, voi ăia, medici ca şi mine, aveţi lipsa mea definitivă de stimă! Şi acum, povestea! În urmă cu vreo doi ani, o femeie devenea victima unui accident de muncă, prin prinderea mâinii drepte, dominante (a tuturor celor 5 degete şi a palmei) la un calandru fierbinte dintr-o călcătorie industrială. Rezultatul final, obţinut după mai mult de 10 intervenţii chirurgicale succesive, este cel din imagini. Atât s-a putut. Eforturile au fost mari, deoarece pacienta a vrut să aibă cât mai mult din mâna originală. Numai că o are, cum spunem, noi, plasticienii, mai mult "la inventar", pentru că nu este funcţională aproape deloc. E însă deosebit de importantă pentru pacientă din punct de vedere psihologic, atât timp cât nu se uită lumea la ea ca la circ, aşa cum ar fi dacă i-ar lipsi de tot. Sau aproape deloc", a explicat Dan Grigorescu.

Potrivit medicului braşovean, în momentul în care specialiştii i-au evaluat capacitatea de muncă a femeii, au stabilit că are o "deficienţă funcţională minimă", astfel că nu poate primi pensie de boală.

"Evident că a venit şi momentul evaluării de către specialiştii în domeniu la nivel naţional a capacităţii de muncă şi, evident, şi a încadrării într-una din variantele de pensie de boală cuprinse în lege. Verdictul? Deficienţă funcţională minimă! Fără pensie de boală! "V-au rămas falange la degete!"- i-au spus, doctorii, unii din comisie, fără să-i examineze funcţiile actuale ale restului de mână, mai întâi strivită şi arsă, iar mai apoi reconstruită în multe ore de intervenţii chirurgicale. "Nu aveţi decât 40% deficit, aşa că, asta e!"- au concluzionat, în dispreţ faţă de situaţia definitivă a pacientei, unii ăia", a scris, revoltat, Dan Grigorescu.

Şeful Secţiei de Chirurgie Plastică şi Reconstructivă de la Spitalul Judeţean Braşov le-a transmis celor care au decis ca femeia să nu primească pensie de boală "să le fie ruşine" şi a precizat că regretă faptul că nu i-a amputat mâna şi astfel acum avea un venit.

"Oameni buni! Toată lumea medicală ştie că o structură fără funcţie nu are, practic, nicio valoare în afară de cea psihologică (hai să vă dau, în trecere, exemplul reconstrucţiei de sân după îndepărtarea celui original în cancerul mamar). Ce să mai spunem despre mână, care la om este organul esenţial al muncii? Dacă nu poate "prinde" nimic cu ea, chiar "întreagă" fiind, cu toate degetele şi falangele "originale" (ce aţi zice, de pildă, de o mână paralizată?), poate oare cineva de pe Pământul ăsta munci? Adică dăm ajutor social unor persoane integre fizic 100% şi nu dăm o amărâtă de pensie unuia care s-a nenorocit la muncă? Ruşine să ne fie! Zău că, în asemenea circumstanţe, mă încearcă rău de tot regretul că nu i-am amputat Marinelei Farcaş încă de la început mâna şi ne-am chinuit (şi noi, cei din echipa medicală şi pacienta, atâta amar de timp)! Măcar avea de-o pensie, acolo", a scris Dan Grigorescu.

În finalul postării, medicul braşovean a precizat că pacienta sa intenţionează să-i dea în judecată pe specialiştii care i-au evaluat capacitatea de muncă, spunând că "sper să aflaţi şi voi ce preţ au lacrimile pe care abia poţi să ţi le ştergi cu o mână ca asta".